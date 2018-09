Sist oppdatert 18/09/2018 kl 14:15

En stjørdalsmann i 30-årene er dømt for både dyrking og oppbevaring av cannabis og bruk av hasj. Da han nylig møtte i Sør-Trøndelag tingrett erkjente han oppbevaring av 262 gram cannabis og 21 gram hasj. Hvor store mengder han hadde dyrket kan ikke påtalemyndigheten slå fast. Det teller imidlertid i skjerpende retning når dommen skal avsies at han har dyrket cannabis i boligen.

I retten forklarte stjørdalingen at han i hovedsak har benyttet cannabis som medisin. Han har benyttet dette for å fylle et «tomrom» i livet sitt, heter det i dommen.

– Pågripelsen og beslagene av cannabis i mars og april 2018 var et vendepunkt. Siden pågripelsen har han forklart at han ikke brukt narkotika. Han har også forklart at han går til behandling for rusavhengigheten, samt at han også går til psykiatrisk behandling, heter det i dommen.

Denne positive utviklingen gjør at tingretten valgte å dømme mannen til samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel.

Stjørdalsmannen vedtok dommen han fikk på 75 timers samfunnsstraff.