E14 kan bli stengt

Litt før klokka 22 fredag kveld melder politiet i Trøndelag at det har gått et isras over E14 ved Flora. Politiet er på vei til stedet og Vegtrafikksentralen er orientert om hendelsen. Politipatruljer har ryddet isblokker ut av veien ved Renå, som ligger i Meråker kommune. Det skal ha gått flere ras på strekningen mellom Flora og Renå, og det ser i følge politiet ut til at det kan komme flere ras.

Politiet er på stedet og vurderer forholdene og ber bilister som ferdes langs veien i dette området være varsom.

– Vegen er foreløpig åpen, men kan bli stengt, melder politiet på Twitter.