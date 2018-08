Eksklusiv bryllupsbil i all hemmelighet

Trond Valstad kjørte bilen hjem fra London og bygde den om på kvelder og netter. Men det var det ingen som visste før bilen sto parkert utafor da han og hans nyblivne frue, Marte Halse kom ut fra kirken.

– Det ble bra da. Trond Valstad begynner å summe seg etter at han sa ja, og fikk ja, der han sto ved alteret sammen med Marte Halse forrige helg. Skatvalsbyggen var ikke snauere enn at han i all hemmelighet kjøpte, bygde om og oppgraderte sin egen limousin til bryllupet. Alt i all hemmelighet.

– Jeg måtte finne på noe spesielt til bryllupet. Det var ingen som visste om det, ikke en gang mine beste kompiser. Bare det var ganske så tussig, sier Trond Valstad. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Mye «jobb» – lite penger

1. mai var han i London sammen med en arbeidskollega. Målet for turen var å hente hjem en Volvo S90 limousin. Hans tilkommende visste ingenting, og heller ingen andre visste noen ting. Alt skjedde i skjul.

De kjørte bilen fra London til Trondheim og et par-tre måneder med oppussing og «lureri» var i gang.

– Jeg skyldte på rørleggere og andre håndverkere. «Flaksen» var at det var litt lite arbeid i vinter, så jeg måtte så mye som mulig. Da ble det mye overtid, både på kvelder og netter, gitt, sier Trond Valstad og flirer. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Marte, som nå er frue, ante ingen ugler i mosen til tross for en uvanlig travel mann.

– Han var fryktelig travel med «jobb» før bryllupet. Jeg er jo vant til at han er en travel fyr, men jeg reagert litt på at det ikke ble mer penger på kontoen tross mye «jobbing», sier Marte Halse, som omtaler sin egen reaksjon som «mildt sagt overrasket» da hun fikk høre hele historien.

For den nyblivne ektemannen har all den lyssky aktiviteten i forkant ført til et lite problem.

– Nå tror hun jo aldri på meg igjen, men-men, sier Valstad.

Trond og Kongen

Volvoen, selvsagt måtte det være en Volvo understreker den svært så bil- og Volvo-interesserte Valstad, fikk en skikkelig oppgradering da den endelig kom til Norge.

– Jeg har gjort ganske mye med den. Den er bygd om fra høyrekjørt til venstrekjørt, den er senket, polert, rutene er tonet og den har fått nye felger, sier Trond Valstad om den sjeldne bilen.

S90´en er en 2000-modell, og en av ytterst få i Norge.

– Denne modellen ble laget bare på bestilling, så det er ikke laget mange av den. Jeg vet det finnes én i Norge, og den er det Kongen som har. Men den er mye gamlere da, sier Valstad og flirer.

Gjemt under jorda

Natt til onsdag før bryllupet ble limousinen kjørt fra Trondheim til Skatval. Prosjekt hemmelighold fortsatte i nattens mulm og mørke.

– Heldigvis har jeg to garasjer, der den ene er under jorden. Jeg kjørte den inn der, låste igjen og gjemte unna portåpner og alt. Ingen tenkte på hva som sto der de siste dagene før bryllupet, forteller han. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Til selve bryllupet hadde han leid inn en egen VIP-sjåfør, men Øyvind Forbord ante ikke hvilken bil han skulle kjøre før bare timer før oppdraget.

– Han fikk bare beskjed om å stille i dress, og å kjøre så lenge det var behov. Jeg hadde fikset sjåførcaps, så det ble en bra dag for han også. Bilen gikk 45 mil i løpet av 20 timer fram til bryllupsfesten var ferdig ganske tidlig på morgenkvisten.

Håper på «tuillåt» kjøper

Forfjamselsen var stor for mange da de ble oppmerksom på «gliset» som ventet utafor Skatval kirke etter vielsen. Mange forsøkte å finne ut hvem som hadde det registreringsnummeret som sto på bilen, men eieren hadde selvsagt vært smart nok til å spesiallage et nummerskilt til den store dagen. En av naboene ble til og med så forfjamset at han glemte igjen bryllupsgaven da bilen dukket opp på henting.

– Det var skikkelig artig da. Det slo an, for å si det pent, sier Trond Valstad.

– Hva skjer med bilen nå da når oppdraget er utført?

– Nei, si det. Det har jeg ikke bestemt meg for. Den må vel kanskje få være med på en fest eller to før jeg kvitter meg med den. Så får jeg håpe at det finnes flere der ute som er like «tuillåt» som meg og kan tenke seg å kjøpe den. Får jeg rett pris så selger jeg nok.

– Hva er den verdt?

– Vanskelig å si, men uansett så får jeg aldri igjen det jeg la ned i den i jobb. Kanskje er den verdt 200.000, – jeg vet rett og slett ikke, sier Trond Valstad.