Eldrerådet ønsker eldrevern

– Eldrerådet ønsker at Stjørdal kommune skal etablere et eget eldrevern, sier leder i Eldrerådet Jon-Anders Myrvang.

– Eldrerådet har luftet tanken om å etablere et eget «Eldrevern» i Stjørdal. Sett på bakgrunn av at vi har barnevern og en egen eldreminister i Åse Michaelsen (Frp) som også har besøkt Stjørdal, kan det være på plass med et eget eldrevern.

– Hvordan presenterer dere forslaget?

– Eldrerådet har sendt forslaget om eget eldrevern til alle politiske partiene som er representert i kommunestyret. Vi har bedt dem vurdere eldrevern i forbindelse med programarbeidet foran kommunevalget neste år. Dette er en oppgave som kan kombineres med andre funksjoner. Eldrerådet vil forfølge denne saken videre for at Stjørdal skal etablere et eget eldrevern med tanke på interessene til de eldre, sier leder Jon-Anders Myrvang.