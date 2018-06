Sist oppdatert 23/06/2018 kl 14:56

Fem minutter på to natt til lørdag meldte politiet i Trøndelag om en elgpåkjørsel på tidligere fylkesveg 36. Denne vegen heter nå fylkesveg 6806 og er vassbygdvegen. Påkjørselen skjedde på Skjelstadmark-siden, men var ikke hardere enn at elgen sprang videre etter sammenstøtet. Viltnemnda ble kontaktet, og de satte i gang undersøkelser for å finne ut omfanget av skadene til det påkjørte dyret. Ingen personer ble skadet i påkjørselen.