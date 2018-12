Elisabeth fikk ta i mot Dronningens pris

Nylig delte Dronning Sonja ut skoleprisen som bærer hennes navn. Mottaker var stjørdalskvinnen Elisabeth Dullum, som er rektor ved Apalløkka skole i Oslo.

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som lykkes med å praktisere likeverd og inkludering.

– Dette er en ære og veldig stort. Det å bli nominert til denne gjeve prisen er en god bekreftelse på at vi gjør noe riktig. At vi i tillegg vant er rett og slett fantastisk, sier Elisabeth Dullum.

– En miniatyrversjon av verden

Elisabeth Dullum er født og oppvokst i Stjørdal, og den planlagte «svippturen» til Oslo i 1999 varer ennå. 47-åringen har virkelig markert seg som skoleleder og det var en svært stolt rektor som kunne ta imot 250.000 kroner og et bilde malt av Dronningen, for Dronning Sonjas skolepris.

– Vi er en mangfoldig skole, med elever med foreldre fra hele verden. Det er store kontraster i elevmassen, og det å være brobygger er en krevende oppgave, men det er også veldig viktig og veldig givende. Vi kaller skolen en miniatyrversjon av verden, sier Dullum, som ble håndplukket til å lede Apalløkka skole.

Ungdomsskolen ligger mellom Rødtvet og Ammerud, i Groruddalen i Oslo, og har nærmere 400 elever og 45 ansatte.

– Jeg mener vi har byens beste beliggenhet. En stor idrettshall er tilgjengelig og vi har Vesletjern rett bak skolen. Vesletjern er ikke fullt så stort som Hessjøen, men vi padler gjerne kano i friminuttene når været vil dette. Isbading foregår også om vinteren, sier Elisabeth Dullum.

Sa ja til seks uker

Historien om Dullum og Apalløkka skole startet 2. mai 2016. Sammen med assisterende rektor Cathrine Torsvik Thingnes ble hun beordret til skolen.

– Den forrige ledelsen gikk av etter en arbeidsmiljøkonflikt, så vi måtte bare si ja. Vi sa ja til seks uker i første omgang, men ble fort glad i skolen og bestemte oss for at her ville vi være, sier Dullum.

Den gangen var hun assisterende rektor ved Årvoll skole, der hun også hadde sin første lærerjobb i Oslo i 1999. Med en master i skoleledelse i bakhånd og gode referanser var Dullum tydeligvis et veldig godt valg for å lede Apalløkka skole.

– Det har vært to år med lite fritid og ekstremt mye jobb. Vi måtte bygge tillit i elevgruppa, blant de ansatte og ikke minst i nabolaget. En skole betyr mye for et nabolag om det er her i Oslo, i Vuku hvor jeg hadde min første lærerjobb, i Hegra eller Trondheim. I Oslo er det fritt skolevalg og elever valgte andre skoler enn Apalløkka, sier Elisabeth Dullum.

Tok fram Go´foten

Det første hun og hennes assisterende rektor gjorde var å bygge relasjoner på alle nivå. Den tidligere fotballspilleren brukte alt hun hadde lært om skoleledelse, men matchet det med en dose Nils Arne Eggen.

– Å handle sammen, å spille på samme lag samt «du blir god ved å gjøre de andre gode» er viktig. Go´fot-teorien til Nils Arne Eggen lever i Groruddalen, sier Elisabeth Dullum som kan sin fotball. Mens hun hadde sin første lærerjobb i Vuku i 1995/1996 spilte hun også eliteseriefotball for Verdal.

Skaper en trygg skole

Mandag 3. desember var en stor dag for Elisabeth Dullum og Apalløkka skole. Da kom Dronning Sonja til skolen for å dele ut den høythengende prisen. I juryens begrunnelse står det at «Apalløkka skole har de siste årene utmerket seg med et systematisk og helhetlig arbeide for å skape en trygg og god skole for alle.».

– Likeverd er en del av visjonen vår, og vi jobber hver dag og vi jobber hardt for å skape en trygg skole. Det å være ambisiøse på elevenes vegne, og at hver elev skal lykkes både faglig og sosialt er sentralt. Vi har fått et mestringsklima, og det er en voldsom giv i personalet. Blant annet har vi tatt tak i midttimen, den lange spisepausen midt på dagen. Konflikter oppstår gjerne når elevene kjeder seg, så vi organiserer aktiviteter som elevene kan delta på istedenfor, forklarer Elisabeth Dullum.

Hilser på alle om morgenen

Hver morgen står skolens eget miljøteam, som består av en miljølærer, en sosiallærer og to lærere, og skolens ledelse og tar imot og hilser på elevene i hovedinngangen.

– Det er så godt å få et smil eller gi et smil. Noen elever har kanskje en tøff start på dagen, og da tilbys de en samtale. Elevene trekker frem denne morgenrutinen som noe svært hyggelig og de vil ikke være foruten dette, forteller en stolt rektor.

– Å være rektor på Apalløkka er utrolig morsomt og givende. Tenk å få være med å påvirke ungdommers hverdag både faglig og sosialt på den måten, men jeg er svært opptatt av at vi er sammen om dette. Man oppnår ingen resultater alene, forteller Elisabeth Dullum.