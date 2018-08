Elva er åpnet for fiske igjen

Sist oppdatert 06/08/2018 kl 10:36

Nedre deler av Stjørdalselva er åpnet for fiske igjen.

Regnet har senket temperaturen noe, men Forra og Sona holdes fortsatt stengt, melder Stjørdal Jeger- og Fiskerforening (SJFF) på sine hjemmesider . I følge våre kilder blir Forra og Sona åpnet ved midnatt mandag kveld.

Det har regnet betydelig de siste døgnene, men det har hatt liten virkning på vannføringen. Mesteparten av dette har gått inn i magasinene og at det skal mye til for at vannføringen i Stjørdalselva øker betydelig. Temperaturen har imidlertid gått ned noe som gjør at elveeierlaget har bestemt seg for å åpne fiske i sone 1 og sone 2.

Forra og Sona er uregulerte elver så der kan regnet øke vannføringen noe, men myrene er knusktørre og innsjøene har lite vann så de holdes stengt ut mandagen.