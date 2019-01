Emil vant og reiser hjem fra Tour de Ski

For tredje gang vant Emil Iversen et verdenscuprenn i Oberstdorf. Etter en imponerende 15 kilometer var meråkerbyggen fullstendig suveren på oppløpet i tyske Oberstdorf. Det til tross for at Iversen kom ut av tellingen og spurtet for bonussekunder på feil runde.

Nå er Varden-løperen oppe på 4. plass i Tour de Ski, men Emil Iversen reiser hjem til Meråker etter dagens etappe.

– Dette er en plan vi har lagt for at han skal være best mulig i VM i Seefeld, uttalte landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK underveis i 15-kilometeren.