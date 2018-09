En bilpark av de sjeldne

Trude og Håkon Grendal har over tid skaffet seg en samling av biler, som både har stor affeksjonsverdi for dem selv, og som vi andre kan glede oss over.

Begge to gir oss det inntrykket at de har godt kjennskap rundt det de driver med, samt at resultatene de kan presentere vitner om en detaljkunnskap kombinert med perfeksjonisme, som gir meget gode resultater. Vi fikk det inntrykket at blant bilparken står Camaroen fra 1967 høyt på listen, i hvert fall hos Håkon. Men også ungdomsbilen, en Pontiac Trans Am 1979 modell står også høyt. Denne står nå under restaurering.

Begge bilene har han lagt ned masse arbeid på, samt at de er biler som kan kjøres og brukes. Amazonen fra 1969 er nok Trudes favoritt. Dette er hennes ungdomsbil og ble kjøpt inn som et tomt skall, og ut fra det bygde hun selv opp bilen. Den er på nytt blitt restaurert de senere år etter å vært i hennes eie i 30 år.

I samlingen inngår også en 1936 modell Chevrolet, som onkelen til Håkon, Arnt Grendal, kjøpte med tanke på en totalrestaurering. Håkon fikk overta prosjektet, og bilen fremstår i dag som en perle. Denne er ombygd en god del, slik at det som er igjen av det opprinnelige stort sett er grunnstammen.

Løpsbilen fortjener også litt omtale. Dette er et råskinn som deltar på dragracing. Bilen er bygd for å ligne en Pontiac Firebird av stålrør og glassfiber. Vi heftet oss mest med den imponerende motoren som er på 9,3 liter, og går på metanol og bringer Håkon fra 0 til 100 km/t på 1,1 sekunder. Håkons personlige rekord på strekningen 400 meter, som er lengden disse dragracerne konkurrerer over, er på 8,3 sekunder.

For egen del har vi mest sansen for den minste bilen, en Messerschmitt KR 175, som er i samlingen. Dette er en svært så sjelden farkost, som Håkon mener det muligens finnes to til av i landet. Samtidig sier han at han tror denne er den eneste kjørbare. Messerschmitt KR 175 ble produsert mellom 1953 og 1955. Bilen er en såkalt microbil, og har plass til fører pluss en passasjer. Den drives av en 175 ccm Sachsmotor, har fire gir forover, og skal du rygge må du ut og skyve. Etter 1955 kom den litt større 200, med en 200 ccm. Dette er en svært sjelden bil som har høy status i veteranmiljøet.