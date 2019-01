En fantastisk utsikt

Er du luta lei av å gå på flatmark, ja, da kan vi anbefale en tur på Storheia. Det er en topp på 370 meter over havet, som ligger på grensa mellom Frosta og Ekne.

Forstå det ikke slik at dette er noen ekstremtur. Neida, da vi var der siste gang møtte vi på folk i alle aldersgrupper, så turen er gjennomførbar for de aller fleste, men du må kunne glede deg over til dels bratte partier. Storheia har valgt seg en så utmerket plassering i terrenget at den er synbar fra svært mange steder. Dette gjør igjen at du har en formidabel utsikt herfra.

Fra toppen ser du kjente storheter

Fra varden på Storheia ser du langt over halvparten av Trondheimsfjorden. Og du har alle de kjente storhetene møt sør og sørøst. Vi mener at vi skimtet både Kjølhaugan og Hermannsnasen i horisonten.

Vi var utrolig heldige med været sist vi var der. Sola skinte fra en nesten klar himmel, og graderstokken viste hele 14 pluss, da vi kom tilbake til bilen. Det var bare å ta av seg yttertøyet og nyte sin niste i lettere antrekk. Helt fantastisk.

Fjellhov turisthytte

Vi startet vår opptur ved steinbruddet i Skaret, som ligger ved veien mellom Frosta og Ekne. Og da får du straks en liten føling med hva som venter deg lenge oppe. Men det går flere stier opp mot Storheia og Fjellhov. Fjellhov er en turisthytte litt nedenfor Storheia, som vi også trygt kan anbefale en tur til. Tar du turen til Fjellhov unngår du også stigningen opp på Storheia, hvis knea er litt kranglevoren.

Alternativ rute kan være om Fjellplassen. Leia er vel muligens like bratt, men du har en bedre sti å gå etter. Høydeforskjellen hvis du går leia om Fjellplassen, og parkerer ved Sottjønna, som ligger på 76 meter over havet, er på sånn rundt 300 meter, da Storheia ligger på 370 meter over havet. Distansen, etter hva kartet sier, er på rundt 1,5 kilometer. Så det sier seg selv at det er motbakke, men som sagt ingen ekstremtur.

Synes du for øvrig at turen opp på Storheria blir i korteste laget, går det også en alternativ rute mot nord og vest, hvor du mellomlander på Fjellhov.