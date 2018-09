Sist oppdatert 27/09/2018 kl 13:16

Luftforvarets Musikkorps kommer på besøk i Kimens Storsal torsdag 27. september kl. 20.00 sammen med Norges mest ettertraktede jazzgruppe, Come Shine.

Bandleder, pianist, dirigent og komponist Erlend Skomsvoll har i en hel uke trimmet de to ensemblene, og gleder seg til å «snu opp ned» på Kimens storsal.

– Dette blir ikke som Kimens åpningskonsert med LFMK – nei, det blir enda bedre, lover Skomsvoll i en pause i prøvene.

I 20 år har «Come Shine» radbrekket, vrengt, polert og forskjønnet standardlåter, pop-hits og folkeviser. Nå har de med seg Luftforsvarets musikkorps som får rollen som aggressivt storband i jazz-klassikeren «Caravan», et pustende vakkert klangunivers i pop-klassikeren «(Sittin’ on the) Dock of the Bay» og perkusivt fyrverkeri i standardlåta «Well, you needn’t».

Fra det tåredryppende vakre til kokende storbandmusikk via imponerende solistprestasjoner kan du oppleve Come Shine sammen med Luftforsvarets musikkorps i en helt unik konsert-fremførelse.

– Aldri har disse to samarbeidspartnerne holdt et høyere nivå når det gjelder kvalitet, kreativitet og overskudd. En hitparade av låter du garantert har hørt før, men selvsagt med arrangør og bandleder Erlend Skomsvoll sin skakke signatur som har gjort ham ettertraktet av storheter innenfor musikken som Pat Metheny og Chick Corea, forteller en begeistret kultursjef Jarle Førde som garantert befinner seg i salen 27. september.