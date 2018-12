En ny verden har åpnet seg

Familien Steinberg Musum og 40 andre naboer på Langstein har endelig fått fibertilknytning.

Etter mange års hardt arbeid har bygdefolket på Langstein blitt koblet opp på internett. 30. oktober ble familien Steinberg Musum som de første i grenda koblet opp, og nå kan barna gjøre lekser ved hjelp av internett, far og mor kan se en Netflix-film og ikke minst er de trygge på at de kan ringe legen når de vil.

– Her har det vært litt som i Flåklypa. Jeg har tvillingkort i mobiltelefonen. Den er koblet til en baseenhet i gangen som igjen er koblet til en antenne på taket. Den er rettet mot senderen på Frosta, men i helger og ferier var det overbelastning og vi kunne bare glemme å få internett på dagtid. Kun mellom 01 på natt og og 0600 om morgenen kom vi oss på nett i de verste periodene, sier Rune Musum.

Her har det vært litt som i Flåklypa

Til E6 for å ringe lege

Han ler litt av hvordan situasjonen har vært, men utfordringene har vært store uten stabil internettilgang og dårlige mobilsignaler. Nå har familien fått koblet seg til en IP-telefon, slik at de alltid kan ringe når de vil.

– En gang måtte jeg kjøre ned på E6 for å ringe legevakten. Det har også hendt jeg måtte svippe ned der for å sende en mail. På en god dag kunne signalene være så gode at vi kunne få sett en Youtube-video, sier han.

Sammen med kona Julie Steinberg og barna Andreas (4) og Alexander (8) kan Rune Musum nå nyte fremtiden.

– Det har åpnet seg en ny verden, og barna kan gjøre lekser ved hjelp av internett og vi kan se en film når vi ønsker. Dette hadde ikke skjedd uten den fantastiske innsatsen til Alex Zin, noe vi er svært takknemlige for, sier Rune Musum.

Lang prosess

For at de drøyt 40 husstandene i høst kunne koble seg på fiberverden, lå det en lang prosess i forkant. I alle bygdesamfunn er det noen som gjør en ekstra innsats for fellesskapet. Alex Zin, som opprinnelig kommer fra Romania, flyttet til Langstein for fem år siden med samboeren Anette Wedø. Siden den gang har Zin jobbet utrettelig for å få bygda opp på 2018-nivå.

– Etter at vi kom i kontakt med NTE for noen år siden, søkte vi midler gjennom NCom/Post- og Teletilsynet og bygdefiberprosjektet. Fra dem fikk vi 980.000 kroner, og i tillegg bidro Stjørdal kommune og fylkeskommunen med noen hundre tusen kroner til sammen. I tillegg er det beregnet at hver husstand må betale 10.000 kroner for å knytte oss på fiberen, men den endelige regningen kan bli lavere, sier Zin.

Jeg får nesten tårer i øynene

Han er svært glad for at det har lyktes for beboerne på Langstein å få oppdatert internettforbindelse.

– Nå kan beboerne ha hjemmekontor, de kan studere og barna kan bruke internett som hjelpemiddel i leksearbeidet. Jeg får nesten tårer i øynene når jeg snakker om det, sier han.

Sin egen innsats toner han ned.

– Uten at så mange beboere ønsket å være med på fiberprosjektet hadde ikke dette gått. Selv om jeg har gjort arbeidet, hadde vi ikke lyktes uten deres innsats og interesse, sier Zin.