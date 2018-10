Anne Kristin Heimstad og Sigrid Bjørnelv har vært på flere pilegrimsturer. Klokken 19 i kveld forteller de om sine erfaringer på «Vandringskveld» i Stjørdal kirke.

– Målet vårt for denne kvelden er at vi håper å inspirere flere til å ta en pause fra travelheten i hverdagen og vandre pilegrimsveiene både her i Norge og ute i Europa, sier Anne Kristin Heimstad.

Hun og Sigrid Bjørnelv kom for ikke lang tid siden hjem fra sin foreløpig siste pilegrimstur.

– Nå gikk vi fra Porto til Santiago de Compostela. Tidligere har vi gått den spanske pilegrimsveien «El Camino de Santiago» fra St.Jean Pied du Port i Frankrike til Santiago de Compostela, forteller Heimstad.

Lever i nuet

De norske pilegrimsledene har blitt stadig mer utviklet, men pilegrimsturer er absolutt noe som foregår i minst like stor grad i andre deler av verden.

– Mange steder er både merking og tilrettelegging bedre enn i Norge. De tar virkelig vare på sine tradisjoner, sier Heimstad.

– Hva er det som fascinerer dere så veldig med pilegrimsturer?

– Det som iallfall jeg har opplevd sterkest er at du legger alt annet til side og lever i nuet. Du er bare konsentrert om å gå. På en måte tar du ett skritt til side i hverdagen, og da er det bare dette det dreier seg om, sier Anne Kristin Heimstad, som har en rekke hyggelige opplevelser.

– Veiene snor seg framover i flott terreng og flotte omgivelser, og vi møter masse trivelige folk på veien. Det er velvillighet og hjelpsomhet fra alle underveis. Dessuten blir jo dette en helt annen måte å oppleve for eksempel Spania på enn å ligge på stranda, sier Heimstad.

Åpen for flere turer

I Stjørdal kirke i kveld skal Heimstad og Bjørnelv fortelle om sine erfaringer fra sine turer både i Spania, Portugal og Norge. Da blir det nok også litt om Santiago de Compostela. Den spanske byen er kanskje det aller mest kjente pilegrimsmålet og den gedigne katedralen har daglige pilegrimsmesser. De to Stjørdals-kvinnene har avsluttet to av turene sine i Santiago de Compostela.

– Masse folk, en svær katedral og det naturlige målet for pilegrimsvandrerne. Pilegrimsmessen starter allerede klokka 12 på dagen, så vi har vært med på den en gang. Nå i september var vi ikke til stede der, sier Anne Kristin Heimstad.

– Er neste tur allerede planlagt?

– Nei, nå har vi jo nettopp kommet hjem. Men det kan absolutt bli flere turer, – vi får se, sier Heimstad.