Sist oppdatert 11/09/2018 kl 15:53

Det skal investeres for 836 millioner på Værnes Garnison de neste tre årene.

– En særdeles bra dag for Stjørdal og for forsvarskommunen Stjørdal, sier en strålende fornøyd ordfører Ivar Vigdenes.

Han har akkurat fått bekreftelsen han håpet på. Statsminister Erna Solberg hadde med seg en tydelig beskjed om at Luftforsvarets skolesenter flyttes fra Kjevik til Værnes og kom med en budsjettlekkasje om at det er satt av 836 millioner kroner for å bygge opp den nye skolen på Værnes.

– Det er satt av ni millioner neste år og resterende beløp kommer i 2020 og 2021. Det betyr at det skal investeres for nesten en million kroner her hver dag de neste tre årene, sier Vigdenes.

Ordføreren innrømmer at han hadde gode følelser før statsministerbesøket i dag.

– På bakgrunn av de samtalene vi har hatt med forsvarsministeren og statssekretærer hadde vi grunn til å tro på gode nyheter i løpet av kort tid. Vi var imidlertid litt usikre på hvor mye som kom nå, sier Vigdenes.

Det som nå skjer er at Forsvarsbygg skal utarbeide leirplan for Værnes Garnison. Dette arbeidet er også framskyndet, noe som er viktig for framdriften.

– Den skal ikke være ferdig neste sommer, men den skal være ferdig allerede til jul. Dette er full uttelling, stråler Ivar Vigdenes.

Luftforsvarets nåværende skolesenter på Kjevik ved Kristiansand skal legges ned innen 2025. Underveis i prosessen vil det bli endringer i hvordan utdanningen foregår i Luftforsvaret, men at virksomheten som nå kommer til Værnes blir omfattende er utvilsomt.

– Antall ansatte og antall elever tør jeg ikke spekulere i nå, men det blir et stort antall, sier ordfører Ivar Vigdenes.