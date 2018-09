Seier og tap i håndballåpningen

Sist oppdatert 15/09/2018 kl 23:00

Damelaget til SHK vant, mens herrelaget til Stjørdals-Blink tapte serieåpningene i håndballens 3. divisjon.

Et purungt SHK-lag var betydelig bedre enn naboene fra Vikhammer HK og vant begge omgangene 13-7. Det betød komfortabelt 26-14.

– Litt rotete og litt vanskelig kamp, men greit nok, oppsummerer «veteranen» Martina Prestmo Strand på 21 år etter kampen.

SHKS lag var: Ida Flakne, Martina Prestmo Strand (3), Ingvild Rabben Høiseth (2), Mia Kristin Horgøien (3), Emilie Lægdheim Moe (2), Line Sundsby Hovdal, Karen Viktoria Waade, Maria Rekkebo (7), Siri Berbu (3), Live Sønstebø (1), Emma Daling (3), Vilde Olsen Kulsetås, Marte Marie Sparby (2), Marin Sønstebø.

Vikhammer HKs lag: Lene Brevåg, Tuva Eide, Tonje Hatling, Mari Solem Grønli (1), Trine Nøstmo, Helle Halse Storvik (2), Sara Aasen, Mathilde Knutsen Vangen (5), Maichen Eidem Olsen (5), Tina Nilsen Henriksen. (Artikkelen fortsetter etter bildet!)

Etter at damelaget hadde sikret seg to poeng skulle Stjørdals-Blink-guttene gjøre det samme. Halvveis var de i føringen 15-14 over Ørland, men mot slutten var det fosningene som var best. Til slutt sto det 26-30 på lystavla og dermed null poeng i serieåpningen.

Stjørdals-Blinks lag: Terje Lerstadgrind, Ole Martin Husbyn, Marius Paasche, Kjell Martin Lidal Johansen (5), Alexander Gylland (11), Hallvard Brekken, John Karlo Tronstad (1), Mats Hilanmo, Martin Augdal, Preben Frischknecht (1), Armin Spago (1), Karl Morten Følstad (6), Harald Husby Tømmerdal (1).