En tur på Almlivola

Sist oppdatert 30/10/2018 kl 12:40

Almlivola ligger som en rund topp og er godt synbar fra mange kanter. Nesten uansett, jo da det finnes unntak, ser du Almlivola.

Det er ikke den enorme høyden over havet som gjør den så godt synbar, men plasseringen i landskapet. Den har mange gode naboer, kanskje ikke nære naboer, men kjendiser som både Kliningen og Blåstøyten må vel kunne betegnes som kjentfolk her inne.

Denne gangen bestemte vi oss for å ta turen opp til toppen av Almilivola fra øst, og startet ved Elgvadet. Her er det bygd både rasteplass, og en solid bru over Forra. Gapahuk ligger det også på vestsida av elva. Denne dagen var varm og solrik, men det var høst, og vannføringen i Forra var sånn noen lunde på normalnivå.

Tidligere i høst var elva nærmest flomstor. Fiskere som hadde tatt turen innover mot Bufossen opplevde elva så stri at fiske var umulig. Strykene her like ved Elgvadet var friske, men siviliserte denne dagen. Vi var ute ganske tidlig, og startet vår tur fra Elgvadet klokken halv åtte.

Mens morgensola tok til å varme, og lav skodde lå over myrene tok vi fatt på bratta opp til toppen av Almlivola, som rager sine respektive 519 meter over havnivå. Utsikten østover med fjellrekka fra Hermannsnasen om Kliningen og Blåstøyten og alle de andre storhetene gir en skikkelig fjellopplevelse.

Etter hvert som vi kom lenger opp, og utsynet mot nord og øst også åpenbarte seg, kom flere kjendiser frem. Vi skimtet så vidt Bulandet i Skjelstadmarka, Kongshaugen og Byavollen ved Grønningen, likeså lå Melasvollen og Vollsvollen med bredsida mot sør og øst. Ja, vi satte oss og tok kikkerten frem. Maken til dag og utsikt!

Vel fremme på toppen av vola tok vi også en pause ved varden og trimkassen. Turen ned til Elgvadet igjen gikk i sakte tempo. En slik solrik og varm høstdag, med den formidable utsikten mot fjella i øst, skal ikke stresses bort.