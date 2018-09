En utsikt som overrasker

Sist oppdatert 01/09/2018 kl 22:52

Noen ganger blir man storligen forbauset over det man opplever. Og denne gangen var det Solliåsen nordvest for Flaksjøen som overrasket oss, og det til de grader.

Vi tok turen bare på lykke og fromme, og som vanlig ble det motbakke. Og der «landet» vi på et av distriktets flotteste utsiktpunkt.

Solliåsen er slett ingen liten uanselig haug, den rager hele 470 meter over havet, ja, den er faktisk bare 20 meter lavere enn sin nære nabo Strætasfjellet. Men den må være blant de mest tilbakeholdne toppene i vårt nærområde, for vi kan ikke huske å ha hørt, eller sett skrevet, noe framsnakk om denne tilbakeholdne kjærnekaren.

Vel oppe ble vi virkelig overrasket over utsikten. Hele horisonten rundt, 360 grader, har du kjente topper og fjellområder, ja til og med fjorden får du et glimt av. Nærmeste nabo, er som sagt Strætasfjellet, og hadde ikke det ligget der bredskuldret og selvsikkert, så hadde vi nok sett helt til byen, og kanskje noen topper i Trollheimen, hva vet vi. For mot øst og nord kunne ikke vi si med sikkerhet hva som lå lengst bak i synsranda.

Før vi forlot Solliåsen hadde vi en alvorsprat med kjempen, der vi sa at selv om den er litt lavere, så er det ingen grunn til å ha noe mindreverdighetskompleks overfor sin 20 meter høyere nabo. Den har en stor fordel, spør du oss, her er ingen bilvei, og dermed ingen biler, og her hersker freden. Vi håper og tror at den vil vare ved.