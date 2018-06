Endelig ble det burger fra Burger King

Sist oppdatert 26/06/2018 kl 22:56

– Endelig! Det er på tide at Stjørdal får sin egen Burger King.

Aleksander Bakken var en av mange som møtte opp på «prøveåpning» av Burger King ved Havnekrysset tirsdag formiddag.

– Vi er veldig glade for at Burger King kan etablere seg i Stjørdal. Det er rart at vi ikke har fått dette før nå, sier Bakken som nylig har fullført Ole Vig videregående skole. I dag nøt han sin første Burger King-burger i Stjørdal, og det gjorde han sammen med søster Christine Bakken. Hun jobber som flyvertinne i Norwegian og hadde med seg kollega Pia Nergård på Burger King-lunsj.

– Det hender vi besøker Burger King og tilsvarende restauranter når vi er ute på oppdrag. Nå er vi glade for at Stjørdal også får et slikt tilbud, sier Christine Bakken og Pia Nergård.

Daglig leder Thomas Hammeren starter driften av Burger King i Stjørdal med ti ansatte fordelt på 30 årsverk. Her er fra venstre: Lin Beathe Kasenborg, Steffen Andersen, Lidia Leustean, regionsjef Heidi Norgård, Mia Rizic, daglig leder Thomas Hammeren, Erle Styrvoll, Therese Ovesen Undhjem, Guro Vinje Berg, Ulf Skjerve, Mali Arlene Stræte, Magnus Olsen, Trine Nytrø, Malin Slettås, Daniel Yone, Trym Breivikås, Cassandra Williams og Edvard Stene.

Burger King i Havnekrysset er blitt en ny møteplass.