– Endelig lyktes jeg

Sist oppdatert 23/07/2018 kl 10:44

Det var den spontane uttalelsen Per Magnar Rønning, Værnes Jaktskytterklubb kom med etter at det ble klart at han kapret bronsemedaljen under NM i Elgbane i Dalsbygda.

Med 91 poeng av 100 på den innledende skytingen og 23 av 25 på kveldsfinalen var Per Magnar Rønning kvalifisert til hovedfinalen i kampen om Veteran-tittelen. Der klinket han til med en ny god serie og skjøt seg opp fra en 16. plass totalt i de to veteranklassene til omskyting om bronsemedaljen. Rønning gikk seirende ut av den kampen og kunne derfor klive opp på pallen og få tildelt bronsemedaljen i veteranklassen. Veldig fortjent i følge kommentarer i skyttermiljøet.

NM i elgbane som i år ble arrangert i Dalsbygda hadde omtrent 500 deltakere i løpet av forrige uke. Nils Harald Huset, også han fra Værnes Jaktskytterklubb skjøt fullt hus innledende og fulgte opp med fullt hus på kveldsfinalen. Han sto dermed med full pott, 125 poeng sammen med fem andre før hovedfinalen sist lørdag. Han skyter i den øverste klassen som er Sporter A. Selv med god skyting og 23 av 25 i hovedfinalen holdt det ikke helt inn denne gangen for Nils Harald Huset i den knallharde konkurransen om NM-tittelen. Fire av de seks med 125 poeng før hovedfinalen klinket til med fullt hus også her. Huset endte derfor opp med en svært respektabel 7. plass totalt i mesterskapet.

Ellers er det verdt å nevne at Arja Cesilie Skjerve Dullum ble nummer 4 i klasse F med 83 poeng, Joakim Fornes i Sporter B ble nummer 13 med 95 poeng blant 91 deltakere i sin klasse, Geir Johnny Aasan nummer 9 i klasse Jeger C med 86 p. Alle representerer Værnes Jaktskytterklubb.