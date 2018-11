Endelig spiller Stjørdals egen «spellemann» i Kimen

Sist oppdatert 08/11/2018 kl 18:39

Stjørdalingen Bjørn Marius Hegge fikk spellemannsprisen i klassen jazz i år for plata si “Vi är ledsna men du får inte längre vara barn”. 22. november spiller han endelig i Kimen.

– Vi beklager forsinkelsen, men Hegges timeplan har vært rimelig tettpakket etter at han tidligere i år tok hjem den gjeve spellemannsprisen. Nå er det endelig klart for konsert på hjemmebane i Stjørdals storstue, Kimen kulturhus, sier markedsansvarlig i Kimen, Lene Fjellstad.

Bjørn Marius Hegge har skrevet et helt nytt verk. Det er en konfirmasjonsgave til en nær venn som heter Iver, verket har derfor fått tittelen «Til Iver». Med seg på laget har han Simon Olderskog Albertsen som også er fra Stjørdal.

– Bjørn Marius Hegge og Simon Olderskog Albertsen gikk begge på musikklinja ved Ole Vig videregående skole og ønsker alle stjørdalinger velkommen til fin musikk med noen av de beste norske jazzmusikerne som finnes i dag, sier Fjellstad.

Bassist og komponist Bjørn Marius Hegge har fått frie tøyler på konsertserien Blanke Ark og satt sammen et nytt band med trøorgel, piano, vokal, vibrafon, klarinett, trommer, kontrabass og gitar. Alf Hulbækmo, Eirik Hegdal, Anja Lauvdal, Simon Albertsen og Siril Malmedal Hauge, er noen av de fremste norske jazzmusikerne i dag. De spiller ellers i band som: Moskus, Hulbækmo/Jakobsen familieorkester, flere ulike prosjekter med Trondheim Jazzorkester, Lillebror og Espen Berg Trio.

– Dette blir kammermusikalsk, jazzete, finurlig og vakkert med tekster og melodier som utfordrer. Med Bjørn Marius Hegge sine komposisjoner spesialskrevet for akkurat disse håndplukkede musikerne, foruten en standardlåt «I loves you Porgy» fra operaen Porgy and Bess, vil dette bli en minneverdig kveld. Det blir innslag av litt «salmefrijazz», samt de kommer til å finne på litt «farsk» underveis, reklamerer Lene Fjellstad.