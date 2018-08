Ender i storform skal kjempe i elva

Sist oppdatert 30/08/2018 kl 11:48

Det er ender i storform som svømmer om kapp i Stjørdalselva førstkommende lørdag.

– Det er opptil flere av endene som stiller til start som har vært på høydetrening i løpet av sommeren. Det blir spennende å se om det gjør at de har skikkelig god flyt, sier andeløpssjef John Helge Lillevold i Meråker Skiskytterklubb.

Han gjør klart for et skikkelig andeslipp søndag klokka 12.

– Det har vært rundt 1.000 startende de siste årene, men vi håper selvsagt på flere, sier Lillevold.

Skiskytterklubben selger nå ender for harde livet, slik at startfeltet skal bli størst mulig. Kjøper du den kjappeste anden kan du få hele 25.000 kroner inn på kontoen, mens andrepremien er på 10.000 kroner. I tillegg frister Lillevold og hans andemedhjelpere med en mengde uttrekkspremier.

Startskuddet, som langt fra er noe andejakt, går søndag klokka 12 like nedenfor Nustadfossen. Målgang er ved den gamle Esso-stasjonen, og de endene som har den beste dagen bruker trolig et lite kvarter på kraftprøven.

– Har du lyst å kjøpe deg ei and, eller ti, så er det muligheter ved både Extra og Bunnpris fredag og lørdag og ved skiskytterklubbens stand under Grenseløse Meråkerdager. Ellers så er det bare for andeeksperter fra hele landet å vippse til 91757774 så har du en and med i startfeltet søndag, reklamerer John Helge Lillevold.