Nå kan du gi gaver til Frivilligsentralen og samtidig bidra med en tier til Unicef.

I desember vil det stå et ensomt juletre i lobbyen på Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal. Alle som ønsker kan komme innom og legge en gave under treet. Gavene gis videre til Frivilligsentralen i Stjørdal. Nordic Choice Hotels gir i tillegg ti kroner til Unicef for hver gave som samles inn.

– I jula er vi opptatt av tradisjoner og det ensomme juletreet har blitt en like viktig del av jula på hotellet som pepperkaker og gløgg. I fjor kom det inn 63.000 gaver til sammen i Nordic Choice, og vi håper selvsagt å slå den rekorden i år. Det koster så lite, men vil bety mye, sier Kim Engan Strand, hotelldirektør ved Quality-hotellet i Stjørdal.

Jo flere gaver vi får inn, dess flere barn får det litt bedre

Juleaksjonen «Ensomt juletre søker gaver» ble gjennomført for første gang i 2012 og Nordic Choice Hotels har siden da samlet inn over 300.000 gaver som har bidratt til å gi vanskeligstilte barn og unge en god jul. Alle som ønsker, både gjester, medarbeidere og forbipasserende kan enkelt bidra til julegaveaksjonen.

Konseptet er også så enkelt at alt en giver trenger å gjøre er å kjøpe en verdilapp i lobbyen eller ta med en pakke og legge det under juletreet ved hotellet. Gavene kan leveres til og med 19. desember.

– Sammen med Frivilligsentralen i Stjørdal kan vi gjøre juletiden litt gladere for mange barn som har det vanskelig. Jo flere gaver vi får inn, dess flere barn får det litt bedre og dess mer penger donerer vi til Unicef. Jula handler jo om å gi, sier Strand.