Erfaren skogskar skal «ta» tømmermarkedet

Sist oppdatert 01/10/2018 kl 19:27

I 20 år har Nortømmer satset på tømmeromsetning. Nå skal de «ta» Midt-Norge.

Fra sitt kontor i NTE-bygget i Stjørdal skal Arvid Eriksen (45) styre arbeidet for Nortømmer i Trøndelag sør, som regionen kalles. Eriksen er slett ingen nybegynner i faget, snarere tvert imot.

– Jeg startet som skogsarbeider i Stjørdal, var skogbruksleder i Selbu i ti år og kommer nå fra stillingen som skogsjef produksjon i Allskog, sier Arvid Eriksen.

Til konkurrenten

Det betyr at han går rett fra det ene til det andre for Nortømmers største konkurrent heter Allskog. Nå skal Eriksen gjøre akkurat samme jobb som tidligere men for et annet firma.

– Vi ekspanderer og satser hardt i Midt-Norge nå. Da dreier deg seg om omsetning av tømmer og skogstjenester og skogsdrift, sier Eriksen.

Nortømmer-mannen mener det er sunt at det tradisjonelle samvirket får konkurranse. Han får med seg Sigbjørn Jenssen som virkeskjøper i regionen, og har tro på å kunne ta en betydelig del av markedet.

Priskonkurranse

– Jeg er godt kjent og kjenner mange skogeiere i området gjennom alle mine år i bransjen. Forhåpentligvis vil det være bra for oss, sier Eriksen.

– Hvordan er det å hoppe fra Allskog fra Nortømmer?

– Litt rart, men det er spennende og interessant. Nortømmer er litt annerledes, blant annet ved at vi har en mindre administrasjon. Men vi er slett ingen liten aktør; vi er landets neste største virksomhet innenfor vår bransje.

– Hvordan skal du nå kunne konkurrere mot din tidligere arbeidsgiver og få skogeierne til å bruke Nortømmer?

– Først og fremst skal vi levere på pris. Skogeierne skal kunne få en bedre pris hos oss mener vi. De øvrige tjenestene har minst samme kvalitet, sier Arvid Eriksen.