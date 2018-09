Sist oppdatert 08/09/2018 kl 09:23

Nå kan du og din partner bli med på et samlivskurs som gir påfyll både for hjerte, hode og mage.

– Et forhold må man jobbe med, sier Kristin Aarsland og Per Anton Leite, som representerer to av kurslederparene til det nye samlivskurset. Aarsland og Leite representerer henholdsvis Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) med base i bedehuset og kirken. I tillegg er Misjonskirken med på å arrangere samlivskurset som starter i Stjørdal kirke i Kimen onsdag 19. september.

– Dette blir et kurs som passer for alle par. Vi har reklamert for det til alle par som har giftet seg i løpet av sommeren, forteller sokneprest i Stjørdal Per Anton Leite. Han understreker at dette også er et tilbud til par i alle aldre.

– Jeg snakket med svigerfar om dette i dag, men han mente at det var for seint. Men der tar han faktisk feil; det er aldri for seint, sier Leite.

Kun parvis prat

Soknepresten og Kristin Aarsland understreker at et samlivskurs er nyttig for alle par som lever sammen.

– Dette er for de som har det bra, de som har det greit, og de som sliter litt. Hvis noen sliter veldig i forholdet er det kanskje andre arenaer som er mer egnet, sier Kristin Aarsland. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Fire par skal stå for undervisningen. Aarsland har med seg ektemann Trond Aarsland, mens Per Anton Leite har med seg fruen Inger Lise. I tillegg er Liv Heidi og Einar Lund og Barbro Dragsjø og Jan Dag Rolseth kursholdere.

– Dette blir sju kvelder hvor hvert enkelt par skal få ta imot noe godt, og det blir overhodet ingen utlevering i plenum. Det blir en forelesning og deretter skal kun paret snakke sammen. De får arbeide med noen spørsmål som undervisningen tar opp, sier Aarsland og Leite.

Kurset er utviklet av en anglikansk menighet i London og brukes over hele verden. Temaene som tas opp er essensielle spørsmål i alle parforhold. – Det dreier seg blant annet om kommunikasjon, konfliktløsning, tilgivelse, familiens betydning, sexlivet og kjærlighet i praksis, sier Per Anton Leite.

«Middagsdate»

Sju kvelder, med omtrent en måned mellom hver kurskveld, oppfordrer de nå par til å sette av cirka to og en halv time. Det blir undervisning og parsamtaler, men også noe godt for magen.

– Hver kurskveld starter med middag, så dette blir en «datekveld» med fullt fokus på forholdet, sier de to kurslederne som håper å fylle opp med 20 par, som de har satt som grense.

– Det er bare å melde seg på, her er det først til mølla. Fristen er noen dager før første kurskveld. Da bør vi vite hvor mange vi skal lage middag til, sier Kristin Aarsland og Per Anton Leite, som håper mange vil møte opp for å gjøre parforholdet enda bedre.