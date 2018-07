Familiedag fylte sentrum

Det er mer folkeliv i Stjørdal sentrum enn på mange år denne sommeren. Lørdag var familiedagen som trakk fullt av folk til Torg-området.

Både innbyggere og tilreisende setter tydeligvis stor pris på all aktivitet som foregår i Stjørdal sentrum. Lørdag myldret det av mennesker mellom veteranbilene i Gågata og på Torget.

– Vi ønsker at det skal skje noe i Stjørdal sentrum og synes det er moro å drive med slike ting. Jeg er imponert over den støtten vi har fått fra lokale aktører i næringslivet. På den måten er det mulig å gjennomføre et slikt arrangement for å skape litt ekstra stemning i Stjørdal sentrum, sier Ted Mathisen som eier og driver «Hos Oss», og som var svært sentral i både planlegging og gjennomføring av lørdagens familiedag.