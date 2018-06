Familiedag med action

Sist oppdatert 21/06/2018 kl 19:12

– «Action Norge» tar turen fra Brekstad til Stjørdal lørdag 30. juni for å sette fart på våre familiedager, sier Ted Mathisen hos «Hos Oss» som er glad for dette samarbeidet.

– Vi får Norges-premiere på Norges største bilbane på hele 140 kvadratmeter. Vi samarbeider med Vennatrø Eiendom. Bilbanen blir montert på sørsida av Torgkvartalet. Dette vil være en fantastisk arena for motorentusiaster i alle aldre. Og dette er en arena som gir lyd fra seg så det høres, sier Ted Mathisen som er veldig glad for støtten han har fått for å gjennomføre dette arrangementet.

– Vennatrø Eiendom, Forrbo, Selbu Sparebank og Martro AS vil alle gjerne stille opp som støttespillere. Det er vi helt avhengige av for å gi publikum et slikt tilbud, sier Mathisen, som har mer på lager.

Flust av aktiviteter

– Denne spektakulære lørdagen vil det også være andre tilbud. Vi legger opp til å presentere et stort og romslig basseng som åpner for masse lek. Et annet tilbud er VR. Det handler om en livlig ferd på berg-og-dal-bane med hjelp av moderne teknologi. Det vil også være et eget hardtslående tilbud med «slegge». Her er det snakk om å slå ordentlig hardt for å nå opp. Det vil også være en konkurranse om å skifte bilhjul hurtigst mulig. Barna får boltre seg i en egen slags tunnel med hoppeslott. Det blir musikk av ei gruppe som for anledningen er kalt «Fifty-fifty». Samme bandet med Jan Sakshaug i spissen spilte også under fjorårets arrangement. Det er ei gruppe sammensatt av halvparten fra Sphinx og Airport, sier Ted Mathisen.

Gratis is og fiskedam

– Vi har gratis is til alle barna. Dessuten vil det bli grilling, men de yngste er kanskje mest opptatt av fiskedammen som blir fylt med premier sponset av det lokale næringsliv.

– Hvorfor dette arrangementet?

– Vi ønsker at det skal skje noe i Stjørdal sentrum og synes det er moro å drive med slike ting. Jeg er imponert over den støtten vi har fått fra lokale aktører i næringslivet. På den måten er det mulig å gjennomføre et slikt arrangement for å skape litt ekstra stemning i Stjørdal sentrum, sier Ted Mathisen som eier og driver «Hos Oss».