Fant 865 døde muslinger

I Hofstadelva er det plukket opp 865 døde muslinger. Foreløpig er det ukjent hva som er årsaken.

– Vi vet ikke årsaken, men det kan være en kombinasjon av svært lav vassføring i mai og juni, samt miljøbelastning fra landbruk eller kloakk.

Det sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag om funnet i Hofstadelva i Skjelstadmark.

Det var i forbindelse med et prosjekt som en NTNU-medarbeider gjennomfører på oppdrag for NVE i Hofstadelva at muslingdøden ble oppdaget.

Det ble funnet hundrevis av tomme muslingskall, og en del nylig døde dyr. I en e-post til Stjørdal kommune skriver NTNU-medarbeideren at det var lite vann i elva i begynnelsen av juni, men at det er lite trolig at det alene er hovedårsaken til den store dødeligheten.

– Totalt er det plukket opp 865 døde muslinger, mens det fortsatt lever 3.834 muslinger på strekningen ovenfor Ulstaddammen, sier Rikstad. På vegne av Fylkesmannen har han bedt Stjørdal kommune om å søke etter årsaken til muslingdøden.

– Elvemuslingen er fredet og betegnet som sårbar av Artsdatabanken. Den er en god indikasjon på vannkvalitet, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.