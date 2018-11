Fant drømmetomta på Skatval

Sist oppdatert 11/11/2018 kl 09:39

Et nytt boligfelt er under utbygging ved Røkke på Skatval. På feltet Rykkja er de to første av de planlagte elleve boligene under oppføring.

– Vi bor på Geving og var på utkikk etter en boligtomt med åpnere atmosfære og utsikt mot fjorden. Vi lette på Frosta ettersom jeg kommer derfra, men så fant vi dette nye feltet her på Rykkja. Vi har stor tro på at vi kommer til å trives her, sier Kjersti Haug som bor sammen med Andreas Moen Strømsnes og barna Live på fire og Viljar på seks år. På tomten som har flott utsikt mot Frosta og Trondheim er de nå i ferd med å reise huset ved hjelp av snekkere fra Lein-Nilssen på Frosta.

Skal ha store vinduer

– Vi skal ha store vinduer mot sør og vest. Fasaden blir av Royal impregnert treverk, sier Kjersti Haug, som ikke ser mørkt på å pendle til jobb i Trondheim. Rundt føttene hennes løper barna Live og Viljar, som er like spente på lekeplassens ferdigstillelse som på egne barnerom i nytt hus.

På nabotomten leker Signe på knappe to og Johan på fire år i grushaugene. Her skal de bo sammen med mamma og pappa Janne Stenseth og Kristian Reistad. Familien har funnet sin tomt sør i feltet, og nå graves det før grunnmuren til det arkitekttegnede huset skal støpes. De har også valgt store vinder og terrasse mot solveggen til sitt trinnvis opphevede hus som vil få kjøkken og stue oppe.

Utsikten fra boligfeltet er upåklagelig, og for den som elsker en vakker solnedgang er det få områder som kan måle seg med Røkke på Skatval. Begge familiene gleder seg til å tilbringe mange kvelder på terrassen i drømmeboligene.

Merker økt interesse

To av tomtene er solgt, en er reservert, og grunneiere på Rykkja, Anne Grethe Aune og Ketil Aune merker økt interesse fra kjøpere.

– Betyr dette at det kan lønne seg å være raskt ute for å sikre seg boligtomt?

– Ja, tomtene selges via et meglerfirma på Stjørdal, og de melder om stor interesse. Vi som grunneiere har vært gjennom en lang prosess fra ide til realisering av feltet. Det har vært bistand fra konsulenter, eksperter på fornminner, og reguleringsmyndighet har lenge arbeidet med godkjenning. Nå er strøm, kloakk, renseanlegg, hovedvei og lekeplass anlagt i feltet, sier Anne Grethe og Ketil Aune. De forteller at det også arbeides med å få fiber frem til feltet.

Åtte tomter er fortsatt ledige i det 23 dekar store feltet Rykkja helt vest på Skatval.