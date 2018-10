Fantastisk uke for Are

Sist oppdatert 27/10/2018 kl 16:45

– Dette blir en av de beste lørdagene på lenge.

Da Stjørdals-Nytt snakket med Are Tronseth tidlig på lørdagen sa han at dette kunne bli en riktig så bra lørdag. Alt måtte gå Blinks vei, men hovedtreneren hadde troen. Og den troen viste seg å være både sterk og riktig. Og for en lørdagskveld det blir.

– Nå kan guttene få feire til julaften for min del, sier Are Tronseth på vei inn i en jublende Blink-garderobe.

– Du skal vel også feire?

– Tja, jo jeg må sende inn en søknad nå, sier Tronseth og flirer.

LES OGSÅ: Vanvittig drama da Blink berget plassen!

Pappa til Brage på tirsdag

For det har vært en helt strålende uke med mye å feire for 37-åringen. Han var ikke med til bortekampen mot Vidar forrige helg i påvente av fødsel på hjemmebane.

– Brage ble født tirsdag, så det har vært ei veldig bra uke. Fra tidligere har Are og fru Kine to jenter, så Blink-treneren ble trebarnspappa bare fire dager før sesongens mest avgjørende fotballkamp.

I dialog om neste år

Familiesituasjonen, og jobbsituasjonen, er veldig vesentlig når han nå skal vurdere neste sesong. Kontrakten hans som Blink-trener går ut etter denne sesongen, men Tronseth forteller at det har vært dialog mellom ham og Blink.

– Jeg har veldig lyst, men samtidig er det en helhet som skal gå i hop. Jeg har full jobb som kjørelærer i tillegg til tre barn, så det er temmelig hektisk.

– Kan jeg tolke dette som at du må få mulighet til å jobbe mer med fotball for at du skal fortsette som Blink-trener?

– Ja, noe i den retningen, sier Are Tronseth før han får en god klem fra mamma Bodil og pappa Jan og Blinks styreleder, Helene Arnø.