Får besøk av Petter Uteligger

Årets tema for Verdensdagen for psykisk helse er «Vær raus». – Jeg vet ingen som er rausere enn Petter Uteligger. Derfor er det så stas at han kommer hit, sier Silje Cathrine Hollås.

Det er svært fornøyde arrangører som endelig kan bekrefte at Petter Nyquist, mye mer kjent som Petter Uteligger, kommer til Stjørdal 4. oktober for å markere Verdensdagen for psykisk helse.

– Vi har jobbet med dette siden mars, og nå er det endelig på plass. Silje Cathrine Hollås fra revygruppa «Alle Kan Stjørdal» og Linda Hogstad fra samme revygruppe og Mental Helse Stjørdal er delvis oppe i skyene. Det å få en kjent mann til markeringen i Stjørdal er stort. Takket være sponsorer har de fått i land et arrangement som trolig fyller opp Stjørdal kirke i Kimen kulturhus.

– Da vi jobbet med dette arrangementet tok vi kontakt med menighetsrådet for å få gjennomført dette i kirken. De svarte omtrent umiddelbart ja, sier Hogstad.

Akkurat det var det aldri noen tvil om.

– Kirken er åpen for alle, og det er mennesker dette handler om. Det var en selvfølge at vi ble med på dette, sier diakon Hilde Ryjord.

Når mange med budskapet

En times foredrag med fokus på TV-serien «Petter Uteligger» er menyen torsdag 4. oktober. Dette temaet går rett inn i arbeidet for psykisk helse, mener arrangørene.

– Hans arbeid for psykisk helse gjennom hans møte med rusavhengige på gata er noe av det viktigste som er gjort. Mange har sett TV-serien, enda flere har hørt om Petter Uteligger. Det er viktig å få ut budskapet, og det at en så kjent person som han gjør dette er viktig for saken vår, sier Linda Hogstad.

Raushet

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres hvert år den 10. oktober. Dagen skal skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse – vi har alle en psykisk helse. I 2018 er det lagt ekstra vekt på raushet.

– Raushet kan bety mye, og i årets kampanje er det fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse, sier Linda Hogstad.

Gratis

Raushet er det også at arrangementet i Stjørdal kirke den 4. oktober selvsagt er åpent for absolutt alle, men også gratis.

– Det har vært viktig for oss å gjøre dette gratis slik at flest mulig skal få med seg budskapet. Her er det bare å møte opp, sier Linda Hogstad og Silje Cathrine Hollås som retter en stor takk til sponsorene som har gjort arrangementet mulig.

– Vi fikk Stjørdal kommune med på laget, og ellers har vi med Hegra Sparebank, Maskinutleie Stjørdal, 1aid Hollås, Elkjøp, Smile Café og Røde Kors. Selv om vi nå har klart å skrape sammen nok midler til selve arrangementet har vi alltids bruk for mer midler i arbeidet vårt, sier Linda Hogstad.

Flere arrangement

I tillegg til Petter Uteligger skal det også andre aktører på scenen i Stjørdal kirke 4. oktober. Placebo, husorkesteret til DPS, skal spille og synge, og representanter fra kirken skal bidra. Senere i uka blir det ytterligere markering av Verdensdagen for psykisk helse.

– Mental Helse og «Alle Kan» skal ha et fellesarrangement på Torget lørdag 6. oktober. Da skal vi være godt synlig. Hvordan har vi ikke helt bestemt ennå, men det kommer til å bli en god del som skjer, sier de meget forventningsfulle arrangørene.