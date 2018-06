Sier ja til grilling på Torget og i Gågata

Sist oppdatert 06/06/2018 kl 18:18

Brannsjefen i Stjørdal har besluttet at det er tillatt å grille på Torget og i Gåtata, men ingen andre steder.

Det foregår massevis av arrangement i Stjørdal de nærmeste dagene og ukene, og en god del av disse har et ønske om å tilby grillmat. Nå har brannsjef Bjørn Rønning gjort en ny vurdering og tillatt grilling på svært avgrensede områder.

– Vi har foretatt en risikovurdering og kommet fram til at totalforbudet gjelder videre, men at bruk av grill tillates under arrangement i Gågata og på Torget. Men dette gjelder bare for dette området og med spesielle betingelser, sier brannsjef Bjørn Rønning.

– Dette tillater vi under forutsetning av at visse kriterier er på plass. Det dreier seg om at all grilling skal foregå på ikke brennbar grunn. De ansvarlige for grillingen skal utarbeide en risikoanalyse med tilhørende handlingsplan. Egnet slokkemiddel skal være lett tilgjengelig under grillingen, og varsel om grilling skal sendes til Stjørdal brann- og redningstjeneste, sier Rønning.

Dette er absolutte kriterier som kommer til å bli rigid håndhevet.

– Utover Gågata og Torget gjelder fortsatt totalforbudet, understreker Bjørn Rønning.

Det innebærer at hele rallycross-arrangementet på Lånkebanen ikke får dispensasjon for grilling.

– Vi gir ikke dispensasjoner utover de vurderingene som nå er gjort, slår brannsjefen fast.

Han følger med på skogbrannindeks og værvarsel. Det kom litt nedbør tirsdag og det er varslet litt nedbør natt til fredag, men brannsjef Rønning tror ikke dette vil gjøre store nok utslag på indeksen.

– I dag ligger skogbrannindeksen i Stjørdal på 61, og vi ned under 40 før noe vurderes med totalforbudet mot bruk av åpen ild. Med de værmeldingene som foreligger for neste uke ser det også ut til at dette forbudet vil vare ei god stund framover, sier Bjørn Rønning.