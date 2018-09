Får slå i bordet til statsministeren

Meråker-ordfører Kari Anita Furunes og ni andre ordførere møter onsdag ettermiddag statsminister Erna Solberg og to andre statsråder for å informere om og diskutere rovdyrsituasjonen.

– Endelig har vi kommet i posisjon til å formidle situasjonen som den er. Dette blir et veldig viktig møte, sier Kari Anita Furunes.

Etter en vår og sommer med store tapstall for beitenæringen har det vært store belastninger for sauebønder i Meråker. Etter et styremøte i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) i forrige uke ble det trykket knallhardt på for å få et møte med statsministeren og aktuelle regjeringsmedlemmer. Oppropet fra ordførere ble hørt, og møtet blir gjennomført onsdag ettermiddag mellom klokka 14 og 15 hos klima- og miljøminister Ola Elvestuen. I tillegg til statsminister Erna Solberg og Elvestuen, vil også den ferske landbruks- og matministeren Bård Hoksrud med i møtet.

– Hva er drømmeutfallet på møtet for din del?

– Det er at de hører på hva vi sier og at forvaltningen følges opp deretter. Vi må få en forvaltning som følger opp rovdyrforliket, slår Furunes fast.

I tillegg til Meråker-ordføreren deltar ordførerne fra Bardu, Elverum, Engerdal, Hattfjelldal, Inderøy, Rendalen, Sør-Fron, Vestre-Slidre og Våler i Solør som representanter for utmarkskommunene.

Kari Anita Furunes har engasjert seg sterkt og bredt i situasjonen for sauebøndene i sin kommune, og senest i forrige uke var hun på plass i Sverige for å være til stede under bjørnejakten der.

– Det stemmer at jeg var med på bjørnejakt der en dag. Det handler om å forstå hvordan det forvaltes i Sverige. Rett og slett ønsker jeg et best mulig kunnskapsgrunnlag om saken.