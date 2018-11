Farmen-exit for Irene

Sist oppdatert 18/11/2018 kl 22:42

For tredje søndag på rad måtte Irene Halle ut i tvekamp i TV2-serien «Farmen». De to foregående gikk bra, men i søndagens tautrekkingskonkurranse mot Karianne Amundsen (27) endte det med tap og farvel til «Farmen» for 35-åringen fra Stjørdal.

Til vg.no forteller Irene Halle om en råtøff sisteuke på «Farmen»-gården der hun følte alle var imot henne.

– Det er utrolig tøft, og jeg følte meg helt alene i verden. Heldigvis var guttene veldig greie og åpne på at de ikke ville at jeg skulle komme tilbake på grunn av at jeg var en sterk konkurrent. Da blir det på en måte et kompliment, sier Irene Halle til vg.no.