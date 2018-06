Feilplassert holdeplass fjernes

Midt i et kryss, og på «skummel» side av E14 ble bussholdeplassen plassert. Nå fjernes den.

Stjørdals trafikksikkerhetsveteran Kåre Børseth har tatt plassen inne i busskuret som nå skal fjernes.

– Heldigvis innrømmet Statens vegvesen denne blemmen raskt, sier Børseth, der han står et par meter fra et temmelig så trafikkert kryss.

Tanken bak var nok god medgir Kåre Børseth, men i praksis ble dette feil, sier trafikkringreven.

– Denne holdeplassen ligger midt i ei «forbikjøringslomme» på E14 og attpåtil ligger den sånn til at mange nok tar snarveien over E14 fra butikken for å komme hit, i stedet for å gå litt lengre og bruke undergangen. Det har stått en plakat på skuret her ganske lenge at det ikke er i drift, men så lenge det står her gjør det at noen har stilt seg opp her og ventet på bussen, sier Børseth.

Tok kontakt tvert

Kåre Børseth er lidenskapelig opptatt av trafikksikkerhet og ønsker at alt mulig legges best mulig til rette for de myke trafikantene. Han forteller at han umiddelbart etter denne holdeplassen ble etablert i 2017 tok kontakt med vegvesenet.

– De innrømmet at dette ble feil, og det er jeg glad for, sier Børseth, som gjerne skulle hatt busskuret på den andre siden av E14.

– Det kunne godt stått på parkeringsplassen ved Hegra Sparebank. Bussene er jo innom der uansett, sier Kåre Børseth.

Ingen uhell

Busskuret sto et drøyt halvår på nordsiden av E14, og i følge Børseth har det ikke vært noen alvorlige hendelser knyttet til det han omtaler som lite fornuftig plassering.

– Nei, heldigvis har jeg ikke hørt om noe som har skjedd med noen her. Men at dette var en stor risiko er det ingen tvil om. I følge vegvesenet skal dette skuret brukes i Markabygda, og da blir det vinn-vinn for to parter. Her hadde det iallfall ikke noe å gjøre, mener Kåre Børseth.