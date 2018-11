Feirer 50-årsdagen med gigant-oppsetning

Sist oppdatert 20/11/2018 kl 07:38

Selbu ungdomsskole fyller 50 år og det feirer elevene med å sette opp en gigantisk forestilling i Selbuhallen.

De 42 8. klassingene ved Selbu ungdomsskole har skrudd på tidsmaskinen. Nå fordyper de seg i hvert eneste tiår siden åpningen av den nye skolen i 1968.

– 1970-tallet må være det rareste. Da var det så masse farger og rare klær, sier Ada Bjørkås Myge. Hun er en av fem elever som har fått ansvaret for å skrive historien som skal knytte sammen sceneinnslagene og kreativiteten er stor.

– Vi prøver å dramatisere en historie og da tar vi utgangspunkt i aktuelle saker, musikk, moter og sånne ting fra hvert tiår, sier Ingrid Andrea Sørmo.

– Dukker det opp mye artig?

– Å ja. Det er masse snåle bilder, sier Kanutte Fenne Westerhus og de tre jentene flirer godt.

Intens øvingstid

Det er tradisjon at de to 8. klassene ved Selbu ungdomsskole setter opp en forestilling hvert skoleår, men i og med at skolen har en skikkelig runddag blir det ekstra stort i år.

– Vi har diskutert litt hvor stort vi skal gjøre det, men nå blir det en kjempestor forestilling i Selbuhallen der absolutt alle er velkommen, sier Eva Dahlø Fossan. Hun er kontaktlærer i 8. klasse, pr-sjef og har masse kunnskap om Selbu ungdomsskole.

– Jeg gikk her selv på slutten av 1980-tallet og har vært lærer her nå i sju-åtte år, sier Dahlø Fossan.

Nå planlegger hun og resten av lærerstaben og elevene hvordan forestillingen skal bli. Og tidspresset er stort.

– Forestillingen er torsdag 22. november, og i år blir det ikke bare 8. klassingene. Det blir mest dem, men vi skal også smette inn 9. klassingene og 10. klassingene. I tillegg skal vi få det offisielle inn i dramatiseringen, sier Dahlø Fossan.

Plass til tusen

Om lag 2.500 selbygger har vært elever ved Selbu ungdomsskole siden det første kullet inntok skolen i 1968. Ikke alle kommer til Selbuhallen på jubileumsforestilling, men både elever og lærere håper på folkevandring.

– Da Bell skole hadde jubileum i hallen var det rundt 1.000 mennesker der, så vi har godt med plass. Jo flere jo bedre, sier Eva Dahlø Fossan.

Nå blir det hektisk skriving og øvingsaktivitet fram til forestillingen, og 8. klassingene rågleder seg til å stå på scenen foran hundrevis av publikummere. For 50-årsdagen til Selbu ungdomsskole er absolutt verdt å feire.

– Veldig bra skole. Vi trives iallfall veldig godt her, sier de tre historiefortellerne.

– På barneskolen følte jeg meg så lita, men nå føler jeg meg litt voksen, sier Ingrid Andrea Sørmo som kom fra 7. trinn ved Øverbygda skole der de var åtte jenter og en gutt på det trinnet. Nå er det en skole med 42 åttendeklassinger og totalt 146 elever som skal feire og bli feiret.