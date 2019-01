Feirer ti år «Hos Oss»

– Vi elsker «Gata», sier Elfrid og Ted Mathisen.

– For oss er det et privilegium å drive i hjertet av Stjørdal, sier Elfrid og Ted Mathisen som nå kan feire 10-årsjubileum med kaféen «Hos Oss».

– Dermed har vi hatt orkesterplass til utviklingen i Stjørdal sentrum. Og det er ingen tvil om at Kimen skapte et nytt sentrum i Stjørdal. For vi trenger aktører som trekker folk til sentrum. Her er Kimen en god bidragsyter. Og vi er glade for alle store arrangement som setter Stjørdal på kartet enten det er Agrisjå, VM i Rallycross eller Landsskytterstevnet. Men det er ingen tvil om at arrangement i Stjørdal sentrum betyr mest for alle oss som driver i Gata. Her har vi også lyst til å nevne foreninger som virkelig bruker gata når de skal samles.

– Hvem tenker dere på da?

– Vi har spesielt lyst til å nevne Stjørdal Veteranbilklubb. I tillegg har vi Amcarklubben som lager sitt eget treff på høstparten hvert år. Slike arrangement gir positive bidrag for oss. Ellers kan vi nevne Matdager, Familiedagen og By-festen som positive innslag i Stjørdal sentrum. For da handler det om aktivitet i Torget og Gata. Veteranbilklubben er noe eget med sine besøk hver torsdag hele året igjennom. Om vinteren kommer de hit til en bilprat. Det er ekstra stas i den lyse årstid. For da har de med seg bilene og fyller på den måten torget og gata. De har skapt et kjempepopulært innslag i Stjørdal sentrum, sier Elfrid og Ted.

– Det er moro å legge merke til hvordan veteranbilklubben har fått selskap av andre aktører. For nå har veteranene også fått selskap av Amcarklubben og motorsykkelklubber. Det er ekstra moro å få besøk av damemotorsykkelklubben Biker Bitchene; en festlig ansamling av damer som er interessert i å bruke motorsykkel.

Julemarked

– Før siste jul kunne vi glede oss over et godt besøkt julemarked da julegrana ble tent på torget. Den dagen hadde vi nok å gjøre. Vi ser hvordan andre byer trekker slike arrangement ut over flere dager. Kanskje det også kunne være en ide for Stjørdal? Stjørdal Næringsforum gjorde en kjempejobb for å få til dette markedet. Vi er spente på den videre utvikling, sier Elfrid og Ted som skuer ut over torget og hyller alle bidragsytere i Gata:

– Vi er imponert over det gode samarbeidet mellom ulike aktører. Bare gjennom felles innsats kan vi skape enda mer liv i sentrum. Her er familiedagen et godt eksempel. Vi opplevde at absolutt alle stilte opp med sine bidrag.

Reisende

– Stjørdal ligger nært Trondheim lufthavn Værnes. Likevel kan det oppfattes som en lang distanse. Men det er moro å få besøk av reisende som kan oppleve ekstra lang ventetid. I den sammenheng har vi også lyst til å nevne gjester fra Trondheim. Her er det åpenbart stjørdalinger eller andre gjester som har gjort en god jobb med å fortelle om vårt tilbud. For det må jo være trivelig med en biltur fra Trondheim kronet med et besøk «Hos Oss». Det er ingen tvil om at Stjørdal har et uforløst potensiale med tanke på nærheten til flyplassen. Det er hyggelig å kunne tilby nye gjester et godt utvalg av varm mat. Og dersom noen skulle ønske et godt glass vin eller en smak av øl til maten, kan vi også hjelpe med det.

Matkveld

– I fjor skapte vi et eget tilbud med fokus på mat og drikke fra forskjellige aktører. Dette var en suksess som vi følger opp i år. Da har vi med oss en egen kokk. Årets første Matkveld vil bli i februar etter at vi er ferdige med jubileumsfeiringen, sier Elfrid og Ted Mathisen:

– Vi er spente på den videre utviklingen av Stjørdal sentrum!