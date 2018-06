Sist oppdatert 05/06/2018 kl 19:44

Statens vegvesen melder om at de under en utekontroll i Stjørdal mandag måtte avskilte en bil. Dette var en lastebil som ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll. I tillegg til dette ble fem førere anmeldte for ulike forhold.