Sist oppdatert 06/08/2018 kl 21:48

Utrykningspolitiet har vært ute på E14 mandag kveld. De tok oppstilling med laseren ved Einangsmoen like øst for Hegra. I 70-sonen var det fem bilførere som tråkket for hardt på gassen og fikk forenklede forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 105 km/t.