Femme fyller åtte år

Femme er fransk og betyr kvinne, men i butikken fører Anne Grethe Eidevig helst konfeksjon med nordiske uttrykk. Nå feirer butikken øverst i Gata åtte år.

Du skal i et selskap og finner ikke riktig kjole i garderoben. Eller du vil rett og slett iføre deg en lett sommerkjole i trøndervarmen og er ute på søk etter den riktige. På butikken Femme hjelper de deg gjerne med råd og veiledning. Damene i Kjøpmannsgata 40 har lang erfaring med manufaktur til henne.

– Vi er ikke så rent lite stolte over at butikken fyller åtte driftsår den 12. august, sier Anne Grethe Eidevig, og møter en ny kunde med et smil. Kleshengere med spennende plagg løftes av stativene. Merker som Ricco Vero, Anemone og Haust Collection, som er norske merker, eller Fransa som er et dansk merke. Produktene i butikken er i stor grad tilrettelagte for nordiske forhold. Farger eller hvitt er kundens valg.

Høstens trender

– Hvilke trender og moter er aktuelle nå mot høsten?

– Det er for tiden populært med jordfarger, litt varme farger, og kordfløyel er på vei tilbake. Ellers har vi noe marineblått, noe i dyp rød farge og okergult i gensere og bluser. Her i butikken ligger vi minst et halvt år i forveien med planlegging og bestilling av årets trender, sier Eidevig.

Butikken selger også sko, smykker og vesker. Fire-fem kolleksjoner per år fylles opp i butikken for å gi kundene valgfrihet og tidsriktige varer.

– Vi er i dag fire ansatte i butikken, som startet som et familieforetak fra min side. Butikken har hatt en fin utvikling hele veien, og vi ligger i et område med jevn trafikk av kunder, sier Anne Grethe Eidevig. Hun legger vekt på å ha en tett relasjon til både kunder og leverandører, og at klærne skal ha god kvalitet til en gunstig pris.

– Hvem er det som handler hos Femme?

– Vi har damer innom i alderen 12 til 95 år. De kan være hjemmehørende i Stjørdal, eller i andre deler av landet. Vi får ofte tilbakemeldinger om god service og gunstige priser, sier Eidevig, som også kan spesialbestille herreklær fra Ricco Vero, som dresser, bukser og skjorter.

Roser gårdeier

Som innehaver av en nisjebutikk har Anne Grethe Eidevig synspunkter på handelsutviklingen i Stjørdal.

– Gårdeierne må finne en utleiepris som gjør at nisjebutikkene overlever. Parkering må tilrettelegges for de handlende. Vi har vært veldig heldige her i Kjøpmannsgata 40. Gårdeier har vært grei å samarbeide med i alle år. Stjørdal ligger i en spennende region, og jeg håper at det er investeringsvillighet nok til å bygge og skape fremtidens gode løsninger. Samtidig vil det være viktig at nisjebutikkene finner en form for samarbeid og gjør hverandre gode.

– Åtte år i Kjøpmannsgata 40 skal vi nå markere når vi nærmer oss 12. august. Velkommen innom for veiledning og en prat om klær. Vi bistår gjerne, sier Anne Grethe Eidevig hos Femme.