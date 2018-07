Ferskvannsfisket i eldre tid

Etter hvert som isen trakk seg innover landet flyttet også våre forfedre etter. Sjøfisket hadde de drevet lenge, nå var det fisket i innlandsvatna som skulle berge sulten fra kroppen.

Nå må vi straks få legge til at det er ikke helt i nyere tid at det ble fisket i innlandet. Under utgraving er det funnet fiskebein i Jotunheimen som er datert til rundt 6000 år før Kristus.

Men ferskvannsfisken hadde problemer med å befolke landet, den måtte ha hjelp. Der fosser skapte hinder for «naturlig» vandring måtte det fanges og bæres og settes ut fisk. Da kunne den fortsette sin vandring til fisketomme elver, tjern og vann. Og denne utsettingen er heller ikke av nyere dato. På en runestein i Gausdal datert ca. år 1100 står det: «Eiliv Elg bar fisk i Raudsjø.»

Huitfeldt-Kaas skrev i 1918 at våre forfedre tok med seg fisk innover landet etter hvert som de flyttet. Han sier også at fisken ble nærmest behandlet som andre husdyr. Det er så å si utelukkende snakk om ørret for den var enklest å fange. Dette til tross mener mange forskere at det var heller få innlandsvann som hadde en fiskebestand. Selv om det har blitt satt ut fisk i mange hundre år, var det nok mot slutten av 1800-tallet at det ble en skikkelig økning av antall fjellvann med matfisk. Dette beror nok mest på loven som kom i 1870, som gjorde det mulig å bygsle fisketomme vann. Dette forutsatte at man satte ut fisk. Og i tillegg lovte staten i 1853 tilskudd til den som startet yngelproduksjon.

De eldste fiskeredskapene var nok enkle saker. I Sverige, ved Vättern, er det funnet lyster laget av bein som er datert til rundt 5000 år før Kristus. Funn av søkker til garn og liner, og fiskekroker er datert til samme tidsrom. Teknikken med å demme opp elver og bekker er nok mye eldre. Det samme med å ta fisken med bare hendene, noe som er ganske enkelt særlig i gangstida. Denne teknikken må være utrolig effektiv, for i Sverige ble denne måten å fiske på forbud i 1885. Spydet ble nok også brukt, og garnrester bundet av hestehår er også funnet under utgraving.

Funn fra utgravinger, gamle skriv, og ikke minst rettsprotokoller, viser at fjellfisket betydde svært mye for fjellfolket i meget lang tid. Ikke minst samene satte ut fisk i fjellvatna, og de sa at de hadde et svømmende matforåd. Det var også vanlig at når samene ble syke, gamle, eller når uhell hadde rammet reinsflokken, var fisket redningsplanken.