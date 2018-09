Festningen gikk i pluss

– Vi har ikke noe telleapparat, men vi anslår å ha hatt i hvert fall 25.000 besøkende i år, sier leder i Hegra Festnings venner, Sissel Waatland. Hun håper å ha et telleapparat på plass innen neste sesong.

Onsdag kveld sist uke var det duket for sesongavslutning for ansatte, guider, frivillige og andre fra vennegruppen på Hegra festning. Det ble skikkelig god stemning ved koldtbordet. Rømmegrøten var selvsagt også på plass. Matlaging og servering sto festningsvert og kokk Erling Sæternes og kona hans for. Som medhjelper hadde de Linda Hofstad.

Flere turister fra utlandet

– Vi har hatt mye mer utenlandsbesøk enn tidligere, sier Sissel Waatland.

Hun tror kanskje det skyldes alle arrangementene de har hatt denne sesongen.

– Flere onsdagskvelder har det vært foredrag og sang her. Allsanggruppen «Arti Læll» er populære. Det kom mange folk til den konserten.

– Hvorfor kommer folk til Hegra festning? Det har jeg lurt mye på, sier Sissel Waatland i sin tale til forsamlingen.

– Ingen som kommer hit, kommer hit tilfeldig. De har gjort et aktivt valg. Enten har de hørt at det er trivelig her oppe eller at vi serverer god mat, eller så har de hørt om friluftsopplevelsene. Og vi har en spennende historie som er viktig å formidle videre.

«Ny-kokken» fikk frie tøyler

Årets sesong har vært spesiell på mange måter, med nydelig vær og ny driver, Erling Sæternes, som er glad i å lage mat.

– Han fikk ganske frie tøyler da vi ansatte ham, men det var to ting som var viktige å fortsette med: Rømmegrøten og vaffelkaka, sier Sissel Waatland.

– Vi har hatt litt mindre guiding i år. Tidligere har det vært ungdommene som har jobbet her som har utført guidingen både lørdag og søndag. De har gått fra kafédriften for å guide om det har vært behov for det. Men i år var det så fullt på kafeen på søndagene at vi måtte ansette faste guider, sier Sissel Waatland og skryter av de nye guidene.

– Fenomenale guider

Styremedlem i Hegra Festnings venner, Helge Gylland, skryter også av guidene og håper de kommer tilbake neste år.

– Jeg har hatt seks fenomenale guider til disposisjon. Det har vært litt ekstra stress denne sommeren, men dere har hjulpet meg med å få kabalen til å gå opp, sier Helge Gylland i sin tale. Både Sissel Waatland og Helge Gylland er også guider på festningen.

Under Landsskytterstevnet hadde Hegra festning middagsservering og åpent museum hver dag.

– Mange som kom hadde gode minner fra feltskytinga på Hegra festning under Landsskytterstevnet i 1978, sier Sissel Waatland.

– Tror det blir et bra overskudd

Økonomien varierer veldig fra år til år, men i år har Hegra festning gått i pluss.

– Jeg vet ikke akkurat hvor mye før på årsmøtet i mars, men jeg tror det blir et bra overskudd i år, sier Sissel Waatland.

Hegra festnings venner har noen tanker framover om hvordan det historiske stedet skal drives.

– Den viktigste saken til neste år er å få utbedret kjøkkenet. Uteplassen på nedsiden her trenger også et lite løft. Vi vil få god hjelp av Jan Henrik Siraas med å holde oss synlige på sosiale medier. Og så må vi skaffe et telleapparat som teller gjestene. Vi må bare finne det beste stedet å plassere den så vi får telt flest mulig, sier Sissel Waatland.

Vil modernisere

– Når folk kommer hit, forventer de spenning og spill. Det mest spennende her er jo å være inni fjellet, sier Helge Gylland. Vennegruppen har tenkt en del på hvordan de kan presentere Hegra festning på nye måter.

– Vi skal vise fram fjellet og fortelle hvordan det var der, men det er like viktig å fortelle hvorfor de var i fjellet.

Hegra festnings venner ser på mulighetene for modernisering med filmsnutter, bilder, flere dukker med kostymer og utstyr også inne i fjellet, ikke bare på museet.

– Det er mulig å lage effekter i tunnelene, noe vi kan samarbeide med Stjørdal museum om. Bare det ikke koster for mye. For penger finnes det egentlig ikke til slikt, men vi har gått såpass i overskudd i år, så mulighetene er der, sier Helge Gylland.