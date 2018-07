Fikk takk som falt i smak

Sist oppdatert 05/07/2018 kl 13:52

– For oss i Landsskytterstevnet er Fides gull verdt, sier Harald Denstad fra hovedkomitéen når Landsskytterstevnet (LS) stiller opp med en solid ladning esker med pizza for å berømme innsatsen.

– Deres innsats sparer oss for utrolig mye arbeid. Derfor er vi utrolig glade for at Fides stiller opp og utfører arbeidet. Her er det snakk om å lage 1.200 merkepinner for parkering på campingplassene. Dere fordeler tolv kubikk med grus på 450 sandsekker, og for ikke å snakke om at dere fyller over 5.000 poser til alle deltakere med gjenstander og nødvendig informasjon, skryter Harald Denstad i LS-komiteen.

Arbeidsleder Harry Gresseth organiserer arbeidet som har pågått i flere uker allerede. Oppgavene er gjort innimellom andre oppdrag, men nå blir LS prioritert i første rekke for å bli ferdig i god tid før åpningen fredag 3. august.

– Det blir en egen operasjon å fylle posene. Innholdet blir spredt utover flere bord og fordelt i posene som senere skal pakkes i esker og fraktes bort. Vi kan være glade for at vi har en stor og dyktig stab til å utføre disse oppgavene. Vi er veldig takknemlig for dette oppdraget fra LS som er midt i blinken for oss, sier Harry Gresseth.