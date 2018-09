Fides inviterer inn i nybygget

Med helt nytt hus, nyinnflyttede ansatte og brukere, skal Fides nå ta imot publikum for å vise frem huset. Åpen dag vil by på et spennende program med flere foredragsholdere.

Daglig leder Roar Vikvang hos Fides vil gi en orientering om huset mellom 10.30 og 12.30 i kantina. Gjester kan ta runden rundt og bli kjent med det nye Fides-bygget. Det blir anledning til å treffe de som arbeider og benytter huset til daglig. Avdelingsleder Mari-Ann Lilleby og teamansvarlig AFT, Lena Bae presenterer et spennende program under åpen dag.

Foredrag med spennende vinkling

– Vi åpner dørene med start klokken 10.00 torsdag 20. september. Målet denne dagen skal være å vise fram og gjøre bygget bedre kjent for alle som er interessert. Det blir to foredrag ved noen av husets deltakere. Disse foredragene vil ha en spennende vinkling som vi tror også vil sette litt spor, sier Mari-Ann og Lena. På avdeling VTA (varig tilrettelagt arbeid), som blant annet kan vise til at 19 av 35 personer er ut i ordinært arbeidsliv, vil de ansatte vise hvilke oppdrag de har. I tillegg vil bilder vises på en storskjerm fra de arbeidsoppgavene som utføres, sier de to.

Fides har flere avdelinger på huset. “Arbeid og inkludering” er en av dem. Her følger man opp mennesker som av en eller annen grunn har falt ut av skole eller arbeidsliv. Dette skjer gjennom individuell og tett oppfølging tilpasset den enkeltes utfordringer og behov. Aktivitetstilbudene en jobbsøker får i Fides varierer. På åpen dag vil ansatte presentere disse.

– Godt samarbeid med lokale bedrifter

– Hos oss i Fides har vi også et godt samarbeid med lokale bedrifter hvor jobbsøkere får trening og praksis på sin vei tilbake til utdanning eller jobb. Gjennom en tidligere jobbsøker vil man få et innblikk i hvordan Fides arbeider med dette. Det skjer i form av en samtale på undervisningsrom 213, ved en av Fides sine ansatte – Ola Aune. High Five er et tilbud hos Fides innen arbeidstrening, også de som arbeider her vil presentere seg. Aktivitetssenteret som er en annen avdeling i Fides vil også vise fram sitt tilbud. Her blir det blant annet en egen salgsmesse og de skal vise fram noen uteaktiviteter utenfor senteret, sier avdelingsleder Mari-Ann Lilleby og teamansvarlig AFT, Lena Bae.

Presenterer kommunens sentralkjøkken

I kantina hos Fides blir det anledning til å kjøpe noe å spise og drikke. En utstilling av bilder malt av en deltaker på aktivitetssenteret vil bli vist frem. Kommunens sentralkjøkken er anlagt i samme bygg. Det blir presentasjon av det store kommunale kjøkkenet samme dag.

– Personale fra kjøkkenet vil være til stede på kantina for å fortelle litt om den daglige driften på sentralkjøkkenet. Dette er helt nytt og eid av Stjørdal kommune. Maten som selges i kantina er laget av sentralkjøkkenet, og på menyen står fiskekake på rugbrød, kyllingsalat, smoothies av blåbær og skuffkake sier Mari-Ann Lilleby og Lena Bae hos Fides. Sammen med alle på huset ønsker de velkommen til åpen dag torsdag med varighet fra 10.00 til 14.00.