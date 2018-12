Fikk flytte hjem til jul

Brannen i terrassehusene 18. juni kunne endt med en katastrofe. Heldigvis gikk det bra med alle beboere, og denne uken kunne de siste flytte inn i de renoverte leilighetene.

– Det er godt å komme seg hjem, men julestemningen har vi ikke fått.

Berit Barstad og ektemannen Frode Lind står midt i det som fortoner seg som et kaos. Pappkasser, møbler og annet inventar står hulter til bulter inne i leiligheten i andre etasje på Nedre Terrasseveg, men det lukter rent og pent. Selv om det tilsynelatende ser ut som et virvar, har paret begynt å få orden på saker og ting. Kjøkkenskapene har fått innhold og vitrineskap og kommoder begynner å fylles opp. Mange titalls esker er tømt og slått sammen, men fortsatt gjenstår det mye før julefreden kan senke seg.

– I dag er det akkurat et halvt år siden brannen, og egentlig skulle vi få nøkkelen i går. Heldigvis fikk vi begynne på lørdag, men vi greier ikke å komme helt i orden til jul, sa Barstad på tirsdag.

Derfor velger de å tilbringe en del av julen borte fra flyttelasset.

– Vi har vi valgt å reise på hotell til Røros på lille julaften, og vi kommer ikke hjem før andre juledag. Resten av mellomjulen skal vi ordne det siste i leiligheten, og så blir det nyttårsfeiring her hjemme, sier Barstad. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

– Kunne endt med katastrofe

18. juni lokket med rundt 20 varmegrader, og folk frydet seg og så frem mot sommerferien. Barstad og Lind koste seg på hytta i Rissa og ante fred og ingen fare da brannalarmen gikk. Alle som bodde i den sammen blokken som dem, ble evakuert.

– Både brannvesen og politi sier at det var flaks at brannen skjedde på dagtid. Det kunne endt med en katastrofe hvis brannen hadde startet om natten. Grunnen til det var at flammene gikk inn i en tunell i gesimsen bortover hele blokken, sier Barstad.

Store konsekvenser

Selv om de bodde i den andre enden av blokken i forhold til hvor brannen startet, førte altså konstruksjonen flammene over deres leilighet gjennom en kanal. Brannvesenet slukket brannen, men vann- og røykskadene ble store.

– Flisgulvet og varmekablene i gangen måtte tas opp, og også på flere andre gulv måtte gulvene rives bort. Hele kjøkkeninnredningen med kjøleskap og fryser ble tatt ut, og i praksis måtte alt renses og vaskes. På enkelte vegger sto bare stenderverket igjen, men vi trodde aldri i verden at det ville ta et halvt år før vi fikk flytte tilbake, sier Barstad.

Konsekvensene ble store, ettersom røyken bredte seg ut over hele blokken.

– Beboere i alle de 44 leilighetene i blokken måtte flytte ut, og vi bodde de første to ukene på hotell før vi flyttet inn i en utleieleilighet i Stjørdal sentrum. De første dagene hadde vi ikke klær, og fikk penger fra forsikringsselskapet for å kjøpe nye til de gamle var renset, forteller hun. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Positive beboere

Berit Barstad er også valgt inn i styret i borettslaget, og alle styremedlemmene opplevde en bratt læringskurve i tiden etter brannen. Ingen hadde naturlig nok erfaring med å håndtere en slik krevende situasjon.

– Vi har hatt enormt med møter i høst. Vi har hatt masse dialog med forsikringsselskapet og de som rehabiliterer blokka og håndtert henvendelser fra beboere. Mange har undret seg på hva som blir dekket av forsikringene, og styret valgte å ta dialogen med forsikringsselskapet i stedet for at hver enkelt beboer skulle gjøre det, forteller hun.

Barstad er imponert over beboernes tålmodighet og innstilling.

– Det har vist en enorm forståelse i en vanskelig situasjon.

Alle kommer hjem til jul

De som bodde i de fire øverste etasjene fikk flytte hjem allerede et par måneder etter brannen, etter at leilighetene var vasket ned og alt av inventar var renset. Deretter fikk de som bor i etasjene i midten av blokken komme hjem i månedsskiftet mellom september og oktober. Beboerne i leilighetene i de laveste etasjene, som var hardest rammet, flyttet inn nå de siste dagene før jul.

– Alle kommer inn til jul, men fortsatt gjenstår det mye arbeid utvendig og i gangene. Det påbegynnes på nyåret, og da skal det blant annet legges nytt dekke på terrassegulvet, nytt panel på veggene og bygges nye boder, sier hun.

Bedre brannsikkerhet

Terrassehusene er nærmere 50 år gamle, og standarder rundt brannsikkerhet var ganske annen den gang enn det er nå.

– Den siste blokken sto ferdig i 1971-72, og da var brannforskriftene noe helt annet. Styret har lett, men vi finner ikke papirer som forteller om påpakninger om utbedringer i forhold til brannsikkerhet. Som hell i uhellet har brannen fortalt oss om svakheter som gjør at borettslaget nå kan oppgradere og forbedre brannsikkerheten hos alle beboere. Vi er i gang med et stort rehabiliteringsprosjekt på alle de gamle blokkene, og svakhetene skal utbedres. Dessuten installeres det sentrale brannalarmer i alle leiligheter. Det vil si at skulle det starte en brann i en leilighet i borettslaget, går alarmen hos alle. I tillegg blir det montert branndører i alle åtte etasjer, sier Barstad.