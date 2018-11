Fikk grønt lys til å bygge på Sola

Sist oppdatert 04/11/2018 kl 19:57

Sandfærhus Parkering venter på at antall flypassasjerer skal øke, og så setter de i gang etableringen ved Stavanger Lufthavn Sola.

Helt siden de fikk leie tomten ved flyplassen utenfor Stavanger i 2007, har den driftige gjengen ved Sandfærhus Parkering i Stjørdal jobbet for å få lov til å starte utbygging av en konkurrerende parkeringstilbyder i Rogaland.

– Første gang vi søkte fikk vi avslag. Etter at det ble regjeringsskifte og også skifte i lokalpolitikken, satte vi igjen i gang prosessen. I fjor høst fikk vi endelig gjennom reguleringsplanen, forteller Arild Johansen, styreleder for Sandfærhus Parkering.

Venter med å bygge

I reguleringsbestemmelsene står det at antall parkeringsplasser skal være tilpasset trafikken ved flyplassen. Det betyr at Sandfærhus fortsatt må vente før det første spadestikket tas.

– På grunn av nedgangstidene i oljesektoren har det i de siste årene vært en tilbakegang i passasjertrafikken. Nå er optimismen i oljesektoren tilbake, men når vi starter med utbyggingen tør jeg ikke gjette på nå. Vi har imidlertid ventet siden 2007, har lang leiekontrakt og har tid til å drøye det ennå en tid. Vi skal stå løpet, sier Johansen.

Er velkomne

Styrelederen forteller om stor interesse lokalt for at Sandfærhus Parkering skal etablere seg ved flyplassen i Stavanger.

– Sola er så vidt jeg vet den eneste flyplassen i Norge hvor det ikke eksisterer en konkurrerende parkeringsaktør. Folk lokalt ønsker oss velkomne og har fortalt oss at de ønsker en konkurrent, sier han.

– Hvor viktig er etableringen for dere?

– I den forstand at vi ønsker å etablere en konkurrent til en monopolist og at vi ser en forretningsmulighet, er den viktig. Men for selskapet er den ikke viktig i den forstand, sier Johansen.

45 millioner årlig

Sandfærhus er en suksesshistorie, og i dag arbeider rundt 50 mennesker fordelt på 30 årsverk ved selve parkeringsdriften som årlig omsetter for rundt 45 millioner kroner pluss merverdiavgift. I tillegg er ti ansatt ved bilpleien, som holder til på samme areal på Hell.

Tidligere var Sandfærhus også en aktør ved Bergen Lufthavn Flesland, men har i dag kun drift ved Trondheim Lufthavn Værnes inntil de starter etableringen ved Sola.