Torsdag ettermiddag kontaktet en bilist politiets operasjonssentral og meldte at han fikk slått av venstre sidespeil i et nært møte med et møtende kjøretøy. Dette skal ha skjedd på strekningen mellom Muruvik og Hell cirka klokka 15.45. Føreren av bilen som fikk speilet slått av ønsker å komme i kontakt med føreren av den møtende bilen. For vedkommende er det bare å ta kontakt med politiet så videreformidler de.

