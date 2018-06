Han lengter etter regn

Sist oppdatert 11/06/2018 kl 14:17

​​Mens mange gleder seg over en nydelig forsommer, følger dalførets laksefiskere med på værmeldingene med håp om væromslag og regn. Mangelen på nedbør har ført til at fisket den første uken av sesongen har vært tregt.

I alt ble det fanget om lag 45 laks de første sju dagene av årets sesong. Det er under en tredel av fjorårets fangst og under halvparten av «normalen». Leder i fiskeutvalget i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, Morten Welde, er likevel ikke bekymret.

– Forholdene er ekstreme. Når vannføringen er så lav, er fisken uvillig til å gå på elva og fisken blir vanskelig å ta. Innsiget av fisk inn fjorden virker imidlertid brukbart så jeg er helt sikker på at ting snur når regnet kommer, sier Welde.

Han forteller at mange fiskere har gitt opp fisket og dratt hjem.

– Det er få fiskere i elva nå, og de med sesongkort på våre vald bruker heller tiden på andre ting enn å fiske. Mange tilreisende har også dratt hjem. Det betyr at fisketrykket er uvanlig lavt og da blir det også tatt mindre fisk. Kanskje er det noe av forklaringen på det tilsynelatende dårlige fisket, spekulerer han.

Junifisket er varierende og den første uken av sesongen er sjelden noe godt mål på hvor god sesongen blir. De siste ti årene har laksefangsten den første uken variert fra under 20 til over 200. Så sent som i 2014 ble det kun tatt 17 laks de første sju dagene. Likevel ble det en god sesong med over 2.200 fangede laks til sammen.

– Det er lett å bli motløs når elva går på 20-30 kubikk, men det er nå sportsfiskerens tålmodighet og kompetanse settes på prøve. Det er få fiskere i elva, men de fleste valdene er fint fiskbare med alle redskap. Kanskje er det nettopp nå du skal prøve Stjørdalselva, sier Morten Welde.

SJFF disponerer 40 vald fordelt på ca. 25 kilometer av Stjørdalselva og Forra. Fiskekortpriser og oversikt over valdene finner du her.