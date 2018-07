Fjorden har blitt grønn

Indre deler av Trondheimsfjorden fremstår unaturlig grønn for tiden. Havforsker mener at årsaken er vekst av alger.

Forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet tror det er algen «Emiliania huxleyi» som har stor utbredelse for tiden i fjorden. Lys grønn farge kan minne om fjorder og elver med brevann. Spesielt sees den grønne fjorden godt fra Langstein og Fættenfjorden, der det nylig også ble observert noen sjeldne springere i vannet som er en type delfin.

I følge Adressa.no, sier havforsker Naustvoll at algen i Trondheimsfjorden en kalkalge som er svært vanlig i Norge. Den er vanlig i norske fjorder og i Norskehavet. Lik oss mennesker trives den gjerne med varme, og det forventes ytterligere utbredelse med varslet fint vær. Algen som gir det grønne vannet er ufarlig for mennesker. Det er ukjent om små stimfisk profitterer av algen, men ting kan tyde på at plankton og denne algen kan utgjøre en viss næringstilgang for mindre stimfisk. Blir derimot algene for dominerende, kan fisk svømme bort fra grønt vann med dårlig sikt.