Fjørstad blir ny Meråker-rådmann

Sist oppdatert 05/10/2018 kl 15:18

Ole Henrik Fjørstad er innstilt som ny rådmann i Meråker kommune.

54-åringen Ole Henrik Fjørstad er innstilt av et enstemmig formannskap til å bli ny rådmann i Meråker.

– Vi har hatt en grundig prosess med ekstern rådgiver, politikere og tillitsvalgte involvert. Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, og utvalget falt til slutt

på Ole Henrik Fjørstad. Jeg vil understreke at det er kommunestyret i plenum som ansetter, sier ordfører Kari Anita Furunes.

Ole Henrik Fjørstad er utdannet adjunkt med tillegg, har rådgivningspedagogikk og fullført rektorskole gjennom NTNU. Han er nå i sluttfasen av et studieløp innen Master of Public Administration. Fjørstad kommer nå fra lærerstilling i Trondheim kommune. Forut for dette har han ledererfaring som rådmann fra Frøya og som rektor fra ulike skoler. Han er opprinnelig fra Trondheim og har et godt hjerte for Meråkersamfunnet.

– Dette er en viktig og spennende jobb i en kommune hvor vi har muligheter for vekst og utvikling. Jeg ønsker å bidra i dette arbeidet, og er glad for innstillingen, men ønsker ikke å si mer før eventuelt etter kommunestyrets behandling, sier Ole Henrik Fjørstad i en pressemelding fra Meråker kommune.

Mandag 15. oktober skal Meråker kommunestyre behandle ansettelsen av rådmann.