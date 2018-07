Flere farlige hendelser ved planovergang

Bane NOR oppfordrer til forsiktighet ved en planovergang på Langstein.

I et brev der Stjørdal kommune er kopimottaker skriver Bane Nor at det har blitt registrert farlige hendelser, hvor personbiler har krysset planovergangen rett foran tog. Dette skal ha skjedd fra 2015 og fram til nå.

– Bane NOR vil med dette oppfordre til forsiktighet ved bruk av planovergangen for bruksrettighetshavernes egen sikkerhet, i tillegg til jernbanens, da slike inntrufne hendelser kan få svært alvorlige følger. Det bes også om at denne oppfordringen videreformidles til besøkende og øvrige brukere av planovergangen, heter det i brevet som er underskrevet av Trine Merethe Stenvaag Cieza som er fungerende banesjef for Trønderbanen og Terje Nordstrand som er leder for teknisk stab i område midt for Bane NOR.